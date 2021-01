El titular "Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor", ha generado numerosas críticas en Twitter y en Instagram por su mensaje machista.

Aida Ortega | Woman.es

El pasado domingo 17 de enero un titular provocó la rabia entre los usuarios de Twitter. "Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor", este desafortunado título machista que publicaba Chance con motivo del cumpleaños de la madrileña, hacía referencia a un artículo en el que se hacía un breve repaso a su carrera artística y a su vida amorosa.

Este titular ha incendiado rápidamente a los usuarios de las redes sociales que no tardaron nada en criticar este tipo de noticias que alimentan la idea de que las mujeres tienen una vida incompleta por el hecho de no tener una relación amorosa. Los comentarios destacaban el hecho de que la labor profesional de Ugarte quede en un segundo plano porque actualmente no mantiene una relación amorosa.

Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, y punto. Es tan sencillo como hablar de las mujeres sin tener que hablar de un hombre. pic.twitter.com/FP9bH1H3lz — Candela Álvarez (@candelalvarez99) January 18, 2021

Uno de los primero en alzar la voz ha sido el escritor Roy Galán, quien ha hecho hincapié en el hecho de que "si eres mujer da igual lo que hagas siempre habrá un pero". "Porque ya sabemos que dan absolutamente igual tus triunfos, lo que hayas conseguido o lo que te hayas esforzado: si eres mujer siempre habrá un "pero" en ti al no haber conseguido el amor romántico. Esa es la meta de todas las mujeres y si no has llegado pues es tu culpa, claro", ha tuiteado con sarcasmo el escritor.

Y ha continuado: "A nadie se le ocurriría escribir un titular que dijera: Javier Marías cumple 70 años ganando el Premio Nobel de Literatura, pero solo en el amor. Tampoco: Rafael Nadal cumple 35 años ganando su trofeo número 21 de Grand Slam, pero solo en el amor. Y mucho menos: Neil Armstrong cumple 38 pisando la Luna, pero solo en el amor. Nadie escribiría o diría eso porque es ridículo, porque es ofensivo y porque le resta valor a sus reconocimientos. Pero con las mujeres se hace constantemente. Se habla de sus físicos, de cómo se visten y de cómo no consiguen "mantener" a sus parejas".

Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando pero da igual, es una fracasada porque todos sabemos que solo si tienes a un hombre en tu vida una mujer puede sentirse 100% realizada https://t.co/8Dctt6hGhY — S🔻 (@s_parias) January 17, 2021

No son pocos los tuiteros que se han sumado a las críticas y han reprochado al portal de noticias el titular. Tanto ha sido el revuelo que la Chance ha tenido que aceptar su error y ha publicado un tuit en su cuenta oficial en el que pide disculpas públicas. "El equipo de CHANCE pide disculpas por el titular desafortunado en la noticia del cumpleaños de Adriana Ugarte y dejamos constancia que en ningún momento hemos querido ofender a nadie."