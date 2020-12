Demi Lovato muestra sus estrías y lanza un mensaje deslumbrante

Ama tu cuerpo y deslumbra.

Woman.es

No es la primera vez que lo hace. Demi Lovato abre su corazón y se desnuda frente a Instagram para romper con ideales y demostrar que las estrías son bellas.

La cantante lo ha vuelto a hacer. Su acto de valentía, su forma de ver la vida y sus ganas de cambiar el mundo se ven reflejadas a través de su Instagram. Lo cierto es que la cantante a pesar de reconocer sus problemas y de, incluso, sincerarse con la sobredosis que pudo costarle la vida, es consciente, aprende de cada error y nos demuestra que a pesar de todo ama su cuerpo.

3 aciertos y 1 error del look de Demi Lovato Ver 4 fotos

-Dafne Fernández enseña su cuerpo tras ser madre por segunda vez.

-¿Sabes cuál es tu tipo de cuerpo?

Ella sabe cómo cambiar su vida, su mentalidad y afrontar cualquier problema. Pero no solo eso, consigue transmitir sus valores y revolucionar Instagram con mensajes positivos. Nos encantó cuando apareció sin maquillaje para invitar a sus seguidores a no tener miedo a aceptarse tal y como son, y ahora lo hace para hablar de sus estrías y los trastornos alimenticios.

La cantante texana aprovecha su influencia para lanzar mensajes virales que nos conquisten y aprendamos como ella a querernos, con nuestros defectos y virtudes, y mostrarnos a los demás tal y como somos sin miedo al qué dirán.

Hace más de un año, Demi mostró su celulitis en las redes e inició una revolución. Y ahora de nuevo lo vuelve a hacer para hablar del trastorno alimenticio con imágenes de sus estrías remarcadas con brilli brilli y al natural para mostrar ese juego "realidad vs Instagram".

"Solía creer de verdad que la recuperación de un trastorno alimenticio no era real. Que todo el mundo fingía o recaía a puerta cerrada. 'Seguramente ella vomita aquí y allá', 'no puede aceptar su celulitis'… Esas son algunas de las cosas que solía decirme a mí misma", explicaba en su post. Demi Lovato en agradecimiento a las palabras de su dietista por la adecuada recuperación, ha aprovechado para mostrar una pequeña sesión de fotos que hizo sola en cuarentena durante el verano para "celebrar mis estrías en lugar de avergonzarme de ellas".

¿Cómo lo hizo? "Empecé a usar pintura brillante para decorar mis estrías y celebrar mi cuerpo tal y como es (les guste a la sociedad o no)". Y lanza un mensaje a todas aquellas mujeres que no se sienten bien con su cuerpo o sufren trastornos alimenticios: "Que esto sea un recordatorio para cualquiera que no crea que es posible: realmente lo es. Puedes hacerlo. Creo en ti. Este año fue duro…Sé amable contigo. Te amo." ¡Bravo Demi!