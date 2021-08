Demi Lovato celebra su cumpleaños con unas imágenes que demuestran que se quiere más que nunca

La cantante y actriz ha celebrado su 29 cumpleaños en las Maldivas para compartir un mensaje con sus seguidores: está mejor que nunca.

Demi Lovato cumplió 29 años el pasado 20 de agosto y quiso celebrarlo por todo lo alto. La cantante y actriz viajó a las Maldivas para la ocasión y quiso fotografiarse en la orilla del mar posando espectacular con un bikini blanco. Con estas imágenes, Lovato no solo nos estaba contando lo feliz que le hace celebrar su cumpleaños cerca del mar. También nos confiesa que se siente mejor y más feliz que nunca.

"Alexa toca Birthday Suit by @duckwrth", fue el título que Demi le puso a la serie de fotos. Y ssus amigos y conocidos no tardaron en felicitarle, mandarle buenos deseaos y dejarle algún que otro comentario divertido. Entre ellos, Chelsea Handler, que escribió "Bonito trasero".

Estas fotografías en las que podemos ver a Demi sintiéndose tan cómoda con su cuerpo y en las que posa tan feliz, son la prueba de que está en su mejor momento. Ya en el pasado, la cantante compartió con sus seguidores algunos posts en los que celebraba el amor propio y la filosofía 'body positive', pero no es hace mucho que ha comenzado a recuperarse de un trastorno alimentario.

Poco antes de su cumpleaños, Lovato lanzó ‘Melon Cake’, una canción que habla precisamente sobre esta enfermedad. "En la canción yo estoy despidiéndome de la tarta de melón", dijo Demi en un comunicado en el que hablaba del sencillo. Lovato afirmó hace unas semanas que, después de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria por el que se privó durante muchos años de comer tarta en sus cumpleaños, este 2021 era la segunda ocasión en que comería tarta de cumpleaños de verdad. "Fue un gran paso para mí, y quería celebrarlo", explicó.

Demi Lovato ha revelado recientemente que se identifica como no binaria y que es posible que, en el futuro, llegue a identificarse como persona trans. Además, también ha explicado que solo fue cuando rompió su compromiso con Max Ehrich cuando fue capaz de pararse a pensar y reflexionar sobre cómo han sido sus relaciones anteriores, enlaces en los que siempre buscó la validación de la otra persona. "Cuando me despedí de esa relació, también me despedí de todo lo que me impedía ser mi yo más auténtico", explicó.

"Meterme en esta relación heterosexual […] me llevó a ignorar todas las partes de mí misma que no creía que fueran digeribles para mi pareja en ese momento, y terminó convirtiéndose en mi prometido", contó la cantante.

Demi y Max comenzaron su relación a principios de 2020 y se prometieron a principios de 2021. Su compromiso apenas duró tres meses y, poco después de que su ruptura se hiciese pública, Lovato confesó que se sintió engañada y que nunca llegó a conocer a la persona con la que se prometió. En su opinión, lo único que Ehrich buscaba al pedirle matrimonio era formar parte de la burbuja de Hollywood.