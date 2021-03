El cambio de cuerpo de Demi Lovato que no ha necesitado ni contar calorías ni sesiones extremas de entrenamiento

"No vivo la vida de acuerdo con la cultura de la dieta... y de hecho he perdido peso"

El 23 de marzo está previsto que vea la luz 'Dancing with the devil', el esperado documental de cuatro capítulos sobre Demi Lovato en el que cuenta todo lo que ocurrió el fatídico verano en el que casi pierde la vida por una sobredosis. Un momento en el que asegura que algo en su cabeza hizo "clic" porque fue cuando por fin se dio cuenta que esta segunda oportunidad que se le estaba brindando para ser feliz tenía que aprovecharla.

Su manera de hacerlo ha sido tratando de recuperarse y poner orden a su vida al tiempo que intenta ayudar con su historia a quienes se hayan podido ver en algún momento en su misma situación. "Vivimos en una época en la que nadie es perfecto. Vamos a conocer y aprender de nuestros modelos a seguir que han superado sus luchas más profundas y oscuras", contó la artista el pasado mes de febrero en el programa de Ellen DeGeneres.

En esa misma entrevista emitida por televisión reveló además cuál fue el verdadero motivo por el que recientemente dijo adiós a su larga melena para raparse el pelo, que no es otro que el de sentirse liberada. "Solía usar mi cabello para esconderme detrás. Cubría mi cuerpo. Así que cuando comencé a hacer todo este trabajo en mí misma, pensé: ‘¿Qué es algo a lo que me he aferrado toda mi vida y que necesito dejar ir?’ Y fue eso. Me siento más yo ahora", explicó la cantante.

.@DDLovato is honest and brave, and I can’t wait to watch her new docuseries. pic.twitter.com/NPMwenfRFQ — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 22, 2021

En los videos, que podremos ver en cuestión de días en Youtube, confiesa Demi que "Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí (...). Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora". Esto es algo a lo que aprovecha diariamente a dar visibilidad en sus redes sociales, donde muestra cómo está siendo su proceso de recuperación y cómo está venciendo obstáculos como los de los trastornos alimenticios que sufre desde que era una adolescente.

Sus poderosos mensajes de amor hacia su cuerpo con los que ha mostrado orgullosa sus estrías o su celulitis después de haberlo odiado durante años han sido grandes pasos que la que fuera chica Disney ha compartido con sus seguidores para mostrar sus avances. Y ha sido precisamente ese sentimiento de por fin sentirse bien consigo misma el que dice ha sido responsable de su pérdida de peso.

"Ya no cuento las calorías. Ya no hago ejercicio en exceso. No restrinjo ni purgo. Y especialmente no vivo la vida de acuerdo con la cultura de la dieta ... y de hecho he perdido peso", escribe la estrella del pop en un video publicado en su Instagram en la que se aprecia el cambio de talla que ha experimentado en su ropa.

"Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena. No de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica", sigue Lovato en su publicación que no deja de recibir mensajes de apoyo y cariño en las últimas horas y que termina con un contundente: "Hoy estoy llena de paz, serenidad, alegría y amor 💖".