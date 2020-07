La pareja ha compartido en sus redes sociales que se han comprometido y el anillo de Demi es de otro planeta.

No todo iban a ser malas noticias este 2020. Es más nos acabamos de entrar de una gran noticia: Demi Lovato y Max Ehrich se han prometido.

La encargada de hacer pública la noticia ha sido la cantante, quien ha compartido unas bonitas imágenes en blanco y negro tomadas en la playa, luciendo un vestido blanco. En su cuenta de instagram ha explicado que para ella ahora la palabra "pareja" tiene sentido. "Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo".

La pareja tiene casi un año de relación, pero no fue hasta este enero que ambos decidieron confirmar que eran pareja. "Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", escribió Lovato en Instagram. Y añadió: "Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma".

Uno de los aspectos que más ha hecho reaccionar a los seguidores de la artista ha sido el impresionante anillo de pedida que luce en las fotografías. Se trata de una pieza de 25 kilates, con talla baguette acompañado de dos diamantes trapezoidales más a los lados. Las tres piedras van montadas en un anillo de platino. El valor de la pieza supera con creces varios cientos de miles de euros. Se trata de una pieza elaborada por el prestigioso joyero de Beverly Hills Peter Marco.

Con las mismas fotografías a la que incluye otra en color, el actor hace referencia al alma "pura, hermosa e infinita" de la actriz. "Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida" y asegura que ninguna palabra puede "expresar lo infinitamente enamorado que estoy por siempre y para siempre. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa".

Ehrich confiesa sentirse emocionado y agradecido a Dios por haberles unido y define a Lovato como la mujer "más bella por dentro y por fuera del mundo entero".