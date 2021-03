Sara Denez, la supuesta nueva novia de Iker Casillas, se pronuncia al respecto

Una publicación indicaba que Iker Casillas salía con la joven andaluza tras su separación de Sara Carbonero.

Cristina Delfin

La separación de Iker Casillas y Sara Carbonero no ha dejado de generar titulares desde que la pasada semana comenzaran primero los rumores y, después, llegara la confirmación de que, efectivamente, el futbolista y la periodista habían decidido poner fin a su historia de amor tras once años de relación.

Este martes, de nuevo se agitaban todas las informaciones después de que la revista 'Semana' asegurara que Iker tenía "nueva amiga", una joven andaluza de Málaga llamada Sara Denez (sí, la coincidencia del nombre con la ex del deportista no ha pasado inadvertida a nadie).

Según la publicación, Iker Casillas y Sara Denez, que es "cantante" y, según algunos, "se parece físicamente" a Sara Carbonero, pasaron "unos días juntos en Andalucía", justo unos días antes de que estallara el huracán mediático en torno a la separación del guardameta.

Pues bien. la afectada, Sara Denez, ha decidido hablar a través de su cuenta de Instagram, que desde que saltó la noticia no ha dejado de sumar seguidores. Con una foto en la que la artista posa junto a su pareja, según indica (un joven que no es Iker), ha asegurado que no es novia del portero de fútbol.

"Espero que pague quien (publique) informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tía normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila. NO SOY NOVIA DE QUIEN INTENTAN, ¡Pobre Iker!", escribe con contundencia junto a hashtags como #falsanoticia o #quemedejentranquila.

También sus amigos han querido apoyar a Sara Denez en su perfil de Instagram, contestando a su publicación. "Una chica de 10!! Y muy enamorada de su chico. Un beso, amiga, y pasa de todo", le dedica una amiga mientras otros le recomiendan "tranquilidad". "Hay que ser mala gente para hacer eso", opinan.

No falta tampoco quien le aconseja verlo "por el lado positivo".

El Instagram de Sara Denez nos da más información sobre esta cantante de pop flamenco que canta con sentimiento canciones propias (como la que compuso para dar su último adiós a una amiga, María José) o versiones de temas de artistas como Alejandro Sanz o Antonio Orozco, y que no es raro verla posar con su guitarra en sus redes sociales.

En Instagram, además, se puede ver otras facetas de la artista, que ha compartido en su perfil momentos de ocio, posados playeros y selfies en los que luce una preciosa melena morena, mirada grande y labios carnosos, tres rasgos responsables de que las comparaciones con Sara se hayan disparado.

En cualquier caso, Sara Deñez lo ha dejado claro: ella no tiene nada que ver con Iker Casillas.

En cuanto a Sara Carbonero, se ha pronunciado, de forma muy escueta, sobre su actual estado: "Todo en orden, todo está bien", ha respondido al ser preguntada por su jefe, Vicente Ortega, en el espacio que la periodista presenta en Radio Marca, 'Que siga el baile'.