David Bustamante reacciona así al embarazo de Paula Echevarría unas horas después de conocer la noticia

¡Vaya sorpresón nos llevamos el pasado miércoles cuando Paula Echevarría anunció que estaba embarazada y esperaba su primer hijo junto a Miguel Torres! La influencer y actriz, radiante de felicidad, comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram y las reacciones no se hicieron esperar. Sara Carbonero, Natalia Sánchez y otras famosas se animaron a darle la enhorabuena a la pareja. ¿Y David Bustamante qué opinaría de ello?

El cantante confesó en infinidad de ocasiones que quería ampliar la familia junto a Paula Echevarría, sin embargo, la asturiana prefería que no, de hecho, se especuló que esa podría ser una de las causas de la ruptura. Así que la reacción del cantante era una de las más esperadas, Mientras que ayer sí se prodigó por las redes sociales, hoy en el perfil de Bustamante no había actualizaciones. Es más, cuando este jueves ha ido al colegio a recoger a su hija Daniela, fruto de su relación con la asturiana, acompañado por Yana Olina no ha querido hacer ninguna declaración. Y la lo dice el refrán: quien calla, otorga.

"Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia.. en unos meses seremos uno más!", ha escrito Paula junto a una imagen en la que aparece Miguel Torres cogiéndola de la mano y besándola en la frente y siendo abrazado por detrás por Daniella, la hija que fue fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Una imagen que también ha compartido Miguel Torres en su cuenta de Instagram, pero en la suya, él aparece posando su frente junto a la de Paula, en vez de besándola en la frente.