Esto es lo primero que David Beckham pensó al ver a Victoria Beckham en televisión

El exfutbolista ha recordado la anécdota con motivo del 21º aniversario de su boda.

Woman.es

Si quieres saber qué es lo que David Beckham pensó por primera vez cuando vio a Victoria, por entonces Adams de apellido, sigue leyendo porque te proponemos un viaje al pasado 23 años.

En el año 97, a tenor de lo que ha confesado el propio empresario en su Instagram para felicitar a su mujer por su vigésimo primer aniversario de bodas -se casaron el día 4 de julio de 1999-, Beckham era un futbolista joven ya muy asentado en uno de los mejores equipos del mundo, el Manchester United, y en la selección inglesa de fútbol.

Su mejor amigo era (y es) Gary Neville, compañero de equipo y selección, y es él a quién Beckham le confesó por primera vez que le gustaba Victoria. O para ser exactos, "la chica del minivestido de cuero negro", que es lo que salió al bueno de David al ver a su mujer en la televisión actuando con sus compañeras en la girl band más famosa de la historia, las Spice Girls.

"Bueno, hace 23 años estaba sentado en mi habitación -concentrado con su equipo antes de un partido, se entiende- con Gary Neville y las Spice Girls estaban en la televisión y me giré hacia él y le dije: "Ohhhh, me gusta la del minivestido de cuero negro" -él utiliza la expresión 'little black catsuit', en referencia al parecido de este tipo de ropa tan típico en Victoria en su época en las Spice con el uniforme de Catwoman-", comienza sincerándose el exfutbolista en la leyenda con la que ha acompañado un vídeo repleto de imágenes de la pareja a lo largo de estas más de dos décadas de matrimonio.

"Quién iba a pensar que estaríamos celebrando 21 años de matrimonio y tendríamos 4 preciosos y perfectos críos. Gracias y feliz aniverario. Te quiero ♥️ @victoriabeckham", es como concluye su sincero minirelato el empresario, un detalle de su conocidísima historia hasta ahora desconocido. Mucho ha llovido desde entonces, y para bien en su caso, porque las cosas no les han podido ir mejor desde que se casaron, vestidos de blanco en la ceremonia y de morado en el convite, en el castillo de Luttrellstown, cerca de Dublín, en Irlanda, a finales del siglo pasado.

Victoria también ha querido acordarse en público de su marido, al que le ha dejado una felicitación en su perfil de Instagram junto a una bonita imagen del día de su boda. "Feliz aniversario, @davidbeckham. ❤️❤️❤️ No puede creer que hayan pasado 21 años desde que dije "sí, quiero". Cuatro hijos, cuatro perros, muchísimas risas y te quiero más cada día".

¡Felicidades, pareja!