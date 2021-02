La cantante y actriz se sincera en una entrevista en la que también ha admitido que sufre ansiedad.

Cristina Delfín

Danna Paola ha compartido una una terrible experiencia que vivió en Madrid mientras se encontraba rodando la primera temporada de la serie 'Élite' y que desconocíamos (y, que además, nos ha dejado completamente heladas, a nosotras y a las redes). Lo ha hecho en una entrevista con el locutor mexicano Yordi Rosado que estaba dirigida a averiguar "los secretos detrás de su carrera", y en la que hemos aprendido, por ejemplo, cómo se preparó desde niña para su trabajo, su fobia a los payasos o que pese a su imagen de "niña con ángel", tiene también su parte 'dark' que 'Elite', al fin, le dio la oportunidad de sacar.

También, que sufrió "mucho bullying" en sus años de escuela ("usaba lentes entonces, era como 'Patito feo' pero en la vida real") y que las cosas no mejoraron cuando empezó a salir en la tele. Incluso tuvo que oír a una profesora arremeter contra ella porque ser actriz no le iba a "servir de nada en la vida". "Te vas a hacer una don nadie", le dijo.

Pero, sin duda, la vivencia más aterradora es la que ha contado después, refiriéndose a algo que le sucedió en Madrid cuando grababa 'Élite'. "Me pasaron cosas horribles en Madrid en la primera temporada (...) Una experiencia que es muy loca".

Al parecer, la actriz fue a cenar con un amigo a un restaurante "muy cool" que a las 22.00 contaba con una sesión de DJ y se convertía en pista de baile. "Nos tomamos una botella de vino entre los dos. Yo me tomé cuatro copas de vino y con cuatro copas no hay manera de que a mí me veas borracha, jamás", ha querido señalar. A continuación, ambos bailaron un rato. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que había un grupo de chicos en una de las mesas. "Mi amigo dijo, wey, están superguapos. Yo no soy de ligar, yo no puedo ligar en un antro así, me choca, no lo soporto", ha continuado.

Poco después, comenzaron a hablar con ellos. Fue el momento en el que su amigo se fue al baño cuando se dio cuenta de que había otros chicos, uno por detrás. Ella había dejado el vaso apoyado en la barra. "Me dice, ¿este es tu vaso?", y yo dije, ay, sí, gracias, y me lo empiezo a tomar". Al rato se empezó a sentir muy mal. "De verdad, muy mal. Me empecé a marear, me empezó a dar mucho sueño y dije, esto no va bien, me tengo que ir. Tratando de mantener la cordura...".

"No me acuerdo lo que pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", explica."Cuando dije que me quería ir, me agarraron, me dijeron 'no te vayas". "No sé cómo agarramos el Uber, no me acuerdo qué pasó después, solo que alguien entró en mi casa, que estaban los paramédicos, recuerdo haber marcado el número de urgencias".

"Es algo que tu mamá siempre te dice y siempre lo haces: no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te quieras ligar a cualquier extraño en cualquier lugar. No, no se puede. Seamos conscientes de que por más fuertes e independientes que seamos, y que nos podemos cuidar solas, no sabemos las intenciones de los demás y a veces un ligue puede acabar en algo fatal", ha resumido tras calificar la experiencia con una "lección de vida".

Afortunadamente su amigo estaba con ella, como ha señalado. Y aquello le sirvió para darse cuenta de que, estando sola, tenía que estar "el triple de alerta".

La actriz también se ha referido a sus problemas de ansiedad, que siguió sufriendo durante el rodaje de la segunda temporada de 'Elite' y que se intensificaron por su soledad y por estar lejos de su familia y sus amigos. "Hay mucha gente que tienen una vida del artista muy de película, muy perfecta, y a veces es muy mierda. Porque siempre estás esperando la aprobación de alguien, de los demás...", ha explicado.