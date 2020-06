Daniel Radcliffe, la estrella de “Harry Potter”, respondió el lunes a los controvertidos tuits sobre identidad de género de la creadora de la franquicia J.K. Rowling.

Daniel Radcliffe, la estrella y protagonista de “Harry Potter”, respondió a los controvertidos tuits de la creadora de la franquicia, J.K. Rowling, sobre la identidad de género, dirigiéndose directamente a los fanáticos que pueden haber sentido dolor al leer los comentarios de la autora, que algunos calificaron como transfóbicos.

Rowling, quien a menudo ha sido criticada por los grandes fanáticos de Potter por sus publicaciones en las redes sociales, provocó una reacción violenta durante el fin de semana después de burlarse de un titular sobre “las personas que menstrúan”.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

El pasado fin de semana Rowling compartió una columna de opinión que se titulaba Creando un mundo post COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa y con la que ironizó diciendo que "solía haber un nombre para esa gente", refiriéndose a la mujer. Sus palabras fueron identificadas como tránsfobas por olvidarse del colectivo, a lo que la escritora respondió que respetaba "el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sienta como auténtica y cómoda". “‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas”, tuiteó el sábado. “Alguien que me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”. Poco después, el nombre de la autora estaba en tendencia en Twitter.

Con un tono conciliador, dejando claro que no se trata de una guerra con Rowling, el intérprete defendió que "cualquier declaración" en contra de que las mujeres transgénero son mujeres "borra su identidad y su dignidad". La misiva fue publicada en una carta a la organización The Trevor Project.

"Me doy cuenta de que ciertos medios probablemente querrán pintar esto como una pelea entre J.K. Rowling y yo, pero eso no es realmente de lo que se trata, ni es lo importante en este momento. Si bien Jo [Rowling] es incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y continúa contribuyendo al Proyecto Trevor durante la última década, y simplemente como ser humano, me siento obligado a decir algo al respecto en este momento", comienza Radcliffe en su escrito.

"Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo", continúa, para después aportar algunos datos. "Según el Proyecto Trevor, el 78% de las personas transgénero y los jóvenes no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños", añade el actor.

"A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que es gay o bisexual; si encontraste algo en estas historias que resuena contigo y te ayudó en cualquier momento de su vida, entonces eso queda entre tú y el libro que leíste, y es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti y espero que estos comentarios no contaminen demasiado", concluye.