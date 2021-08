El actor que da vida al agente 007 ha revelado en sus últimas declaraciones que no va a dejar la herencia a sus hijas porque le resulta "desagradable".

María Viéitez

Daniel Craig, uno de os actores más afamados de Hollywood por su papel interpretando al agente 007, ha hecho en los últimos días unas declaraciones que, auguramos, no han sentado demasiado bien a su descendencia. Y es que el actor de 53 años ha decidido que no dejará ninguna herencia a sus hijas.

En una reciente entrevista con 'Candis Magazine', Craig ha compartido su 'humilde' y más sincera opinión sobre las herencias. El actor británico ha confesado que le resultan "bastante desagradables" y que, por ese motivo, no planea dejar sus ganancias en las manos de su descendencia.

Craig basa esta tan peculiar opinión en un viejo proverbio: "¿No hay un viejo adagio que dice que, si mueres siendo rico, has fracasado?", dijo el actor. Y continuó: "Creo que Andrew Carnegie [un empresario y filántropo estadounidense] regaló lo que a día de hoy equivaldría a unos once mil millones de dólares, lo que demuestra lo rico que era, porque apuesto a que también se quedó con una parte para él. Pero no quiero dejar grandes sumas a la siguiente generación. Creo que la idea de dejar una herencia es bastante desagradable. Mi filosofía es deshacerse de todo o regalarlo antes de irse".

El intérprete de James Bond tiene dos hijas: una de dos años, cuya madre es su actual esposa, Rachel Weisz; y otra de 29, cuya madre es su anterior esposa, Fiona London. Todavía no sabemos cómo ha sentado esta noticia a su entorno, pero lo que sí sabemos es que, de acuerdo con Celebrity Net Worth, el actor de 'Knives Out' cuenta con un patrimonio neto de 160 millones de dólares. Y todo apunta a que seguirá creciendo.

- Religión, empoderamiento y sensualidad: así ha sido el 63 cumpleaños de Madonna

- ¿Será la serie 'Nine Perfect Strangers' la 'Big Little Lies' de este verano?

El próximo mes de septiembre se estrena la quinta y última entrega de la saga de James Bond, titulada 'No Time to Die', cuyo lanzamiento ha sido retrasado en varias ocasiones debido a la pandemia de coronavirus. Su participación en el filme fue, sin embargo, una noticia inesperada, ya que después de protagonizar las cuatro primeras películas, Craig anunció que no trabajaría más con la franquicia.

"Pensé que probablemente no era físicamente capaz de hacer otra. Para mí, estaba muy claro que no iba a volver", dijo Craig en una entrevista para 'Total Film' el pasado mes de julio.

Barbra Broccoli y Michael G. Wilson, directores Eon Productions, empresa productora de las películas de James Bond, trataron de evitar la retirada de Craig, motivo por el que decidieron atrasar el rodaje de la quinta entrega de la saga con la intención de que su protagonista "tomase espacio".

Después de recuperarse y cuando la idea de hacer una quinta y última película empezó a desarrollarse, Craig no supo decir que no: "Empezamos a hablar de ello y dije: 'Puede que haya una historia que tengamos que terminar aquí, algo que empezamos en 'Casino [Royale]'. Algo que tiene que ver con 'Vesper', y 'Spectre', y algo que estaba conectado, en cierto modo'. Empezó a formularse. Y pensé: 'Allá vamos'".

'No Time to Die', película por la que, según 'Variety', el actor de 53 años ha recibido alrededor de unos 25 millones de dólares, llegará a los cines el próximo viernes 8 de octubre.