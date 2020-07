¿Dakota Johnson es bisexual? Sus fans han enloquecido con este comentario que ha hecho en una entrevista

¡Sí que ha llovido desde 2017!

Si Dakota Johnson es bisexual o no, es cosa de ella y solo lo sabe ella. Sin embargo, desde hace unas horas, sus fans no hablan de otra cosa, tanto que su nombre se ha convertido en 'trending topic' en Twitter a raíz de una entrevista que la hija de Melanie Griffith y Don Johnson ofreció a la revista Vogue en 2017.

Lo que contó fue la actriz de ‘50 sombras…’ entonces ha hecho levantar la ampollas ahora y generar la polémica. Que Dakota hable de su sexualidad (y de esa manera) era algo que no lo habíamos visto hasta ahora, es más, es una persona muy hermética y apenas da detalles de su vida privada en las entrevistas, ¿quizá por eso se ha formado tanto revuelo?

“He estado en una fase de mi vida en la que me fascinan las mujeres jóvenes que aceptan su sexualidad”, contó la actriz en 2017 en la citada publicación. "Supongo que, por poder, he estado experimentando y es muy interesante para mí", agregó. Y luego lanzó una pregunta al aire que no respondió: “¿Podemos decir que me estoy tomando este tiempo para explorar mi bisexualidad?”.

Ahora, tres años después, sus declaraciones se han hecho virales y en Twitter se pueden leer comentarios como: "El hecho de que Dakota Johnson sea bisexual simplemente completó toda mi vida y le dio un propósito". Eso sí, de momento, Dakota continúa su relación con Chris Martin, ex de Gwyneth Paltrow y no con una chica.