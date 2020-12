La actriz y su pareja, el fotógrafo Mario Chavarria, han tenido una niña. El orgulloso padre ha sido el encargado de dar a concer la noticia con una imagen publicada en Instagram.

Dafne Fernández y Mario Chavarría acaban de convertirse en padres por segunda vez. Una niña que se ha adelantdo unos días y que ha nacido esta mañana, tal y como ha anunciado emocionado Chavarría en su cuenta de Instagram. La pareja, que recientemente ha celebrado su tercer aniversario de boda, todavía no ha desvelado el nombre que han elegido para su pequeña. "Welcome home, my (baby girl) love. (Bienvenida a casa, mi (niña) amor", ha escrito el fotógrafo.

Por el momento se desconocen más detalles acerca del nacimiento de la pequeña. Dafne, que durante todo este tiempo ha compartido los avances de su embarazado en las redes sociales, aún no se ha pronunciado tras convertirse en madre por segunda vez, pero justo un día antes de dar a luz confesaba que había engordado en este embarazo 18 kilos.

Y es que, como la propia actriz desveló en su última aparición pública ha tenido que guardar reposo desde la semana 27 del embarazo y, cansada e hinchada, estaba deseando que naciese su pequeña.

El primer hijo de la pareja llegó hace 2 años, cuando le dieron la bienvenida a Jon. Y justo este año la actriz le dedicó unas tiernas palabras. "Hoy hace 2 años que llegaste a nuestras vidas. Muchas veces tú padre y yo nos preguntamos cómo era nuestra vida antes de que tú llegaras y aunque viajábamos más, dormíamos del tirón y teníamos más vida social nos miramos y decimos, y ¿cómo podíamos vivir sin Jon? Haces que cada día sea una aventura y nos haces sentir los padres más afortunados del mundo. Felices 2, Jon, te amamos taaaaaaaaanto".