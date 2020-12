Dafne Fernández enseña su cuerpo tras ser madre por segunda vez: “No me siento bella, me siento poderosa”

La actriz abre su corazón a través de Instagram y muestra su cuerpo al natural.

Woman.es

Dafne Fernández nos ha dado una lección. Tras dar a luz a su pequeña muestra su cuerpo al natural y se sincera, “no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo”.

-Karlie Kloss confirma su primer embarazo y presume de barriguita.

-Este es el conjunto de lencería de bralette y braguita que adorarán las embarazadas.

La actriz está viviendo los mejores años de su vida. En 2018 pasó por el altar junto a Mario Chavarría, su novio desde 2015, y ese mismo año anunció que estaba embarazada de su primer hijo. A través de su Instagram compartió cada momento de su embarazo además de 'lookazos' premamá que fueron pura inspiración. Y ahora, en su tercer año de casados, Dafne Fernández y Mario Chavarría se convierten en padres por segunda vez de su pequeña. “Welcome home, my (baby girl) love. (Bienvenida a casa, mi (niña) amor” escribió el padre emocionado.

Dafne Fernández durante su segundo embarazo nos ha enamorado (de nuevo) con looks premamá y, ahora, días después de dar a luz nos sorprende con un post en Instagram que nos ha dejado sin palabras. Se sincera, abre su corazón y se desnuda en Instagram para mostrar la realidad. Tras el embarazo el cuerpo cambia y Dafne con el hashtag #cuerposreales muestra su cuerpo al natural y expresa como se siente sin miedo.

“Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello.”

Un bonito, claro y sincero mensaje que lanza a todas las mujeres. El cuerpo cambia, pero no hay nada más grande que traer al mundo a un hijo y sacarlo adelante. Es el milagro de la vida y eso cualquier cosa compensa. ¡Valórate y quiérete tal y como eres!