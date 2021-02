Las medidas de Kendall Jenner a debate: ¿es real esta fotografía de su cuerpo?

Pasen y vean.

Es una de las modelos más exitosas de su generación. Kendall Jenner siempre dejó claro que su prioridad era la moda y no el reality show en el que, no obstante, ha participado con una sonrisa en los labios. "Estoy feliz siendo parte de este show familiar, pero nunca fue mi prioridad principal", confesaba tras el anuncio de que 'Keeping Up With The Kardashian' llegaría a su fin tras dieciocho temporadas.

Una noticia que dejaba a los fans con ganas de más, pero que permitía a las Kardashian centrarse en nuevos proyectos y en desarrollar mucho más las otras líneas de negocio que han creado durante todos estos años. Prueba de ello es que Kim Kardashian lanzó una colección cápsula de ropa interior por San Valentín dentro de su firma Skims y posó junto a Kylie Jenner y Kendall Jenner para promocionarla.

Unas imágenes que causaron auténtico furor y que generaron un intenso debate sobre el cuerpo de Kendall. ¿Es real? Fans de todo el mundo corrieron a expresar su sorpresa al observar las medidas de la modelo y cómo su físico dista mucho del de sus hermanas. Aunque el verdadero problema no es ese, ya que cada mujer es un mundo y cada cuerpo es distinto. La pregunta que todos se hacen es si el cuerpo de Kendall es real.

Khloé Kardashian, hermana de Kendall, no dudaba en dejar este comentario en la cuenta de Instagram de la joven: "No alcanzo a entenderlo... ¿Cómo es posible que seas humana? Eres tan espectacular que no me lo creo".

¿Es posible que Kendall Jenner tenga esta silueta? Quizás para dejar claro que sí que es ella y que no hay trampa ni cartón, la propia Kendall dejó un vídeo del 'making of' en su cuenta de Instagram incluyendo también la imagen de la polémica.

Una actualización que va ya por los 12 millones de 'likes' y que seguro hacen que se convierta a final de año en uno de los post con más 'Me gusta' de este año. Lo que queda claro es que el cuerpo de Kendall Jenner sí es real, pero es fruto de un estilo de vida muy saludable, una alimentación equilibrada pero sin ningún tipo de exceso y una rutina de ejercicio diaria bastante exigente. Es decir, nadie puede comparar su cuerpo al de ella.

Como modelo, Kendall Jenner debe y tiene que mantener su figura respecto a los cánones que la industria establece y eso, para las comunes de las mortales, es algo imposible de alcanzar. Así que, ya sabes, si no comparas tu cuerpo al de tus amigas (y si lo haces, no deberias), menos todavía deberías hacerlo con el de una modelo profesional.