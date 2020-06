La cantante también creó una lista con los mejores temas del comienzo de este siglo y decidió relanzar su disco 'Glory' y publicar 'Moon Ring', un tema que solo había sacado en Japón.

Cuando menos lo esperamos Britney Spears nos ha vuelto a sorprender. Primero la artista creó una playlist para Apple Music con los mayores hits de este siglo, en los que obviamente habían temas de ella como 'Toxic' y de la reina del pop Madonna con 'Music', 'Genie In A Bottle' de Christina Aguilera, 'Can't Get You Out Of My Head' de Kylie Minogue o 'Crazy in Love' de Beyoncé.

'I Miss Y2K Pop' es el nombre que le ha dado a la lista musical con la que también celebra el vigésimo aniversario de su segundo disco y se puede escuchar de forma íntegra en la plataforma musical de Apple y en iTunes. "Estas canciones me recuerdan a la época en la que se publicó 'Oops... I Did It Again', que fue un periodo muy especial para mí", ha escrito Spears para presentar la playlist.

Y además, aprovechó para lanzar el sencillo titulado “Mood Ring”. Aunque la canción no es nueva del todo. De hecho el tema apareció por primera vez en la versión japonesa de lujo del álbum de 2016 de la cantante, 'Glory', pero nunca se había compartido con el resto del mundo. Y es que desde hace algunos días, 'Glory' resurgió de las cenizas pues los fans de Britney volvieron a tener interés por él y hasta lograron que se colara en la lista de éxitos de iTunes en el puesto número 1. Así que como muestra de agradecimiento, la cantante volvió a publicar el álbum con una nueva portada así como con la nueva canción.

En la nueva portada del disco aparece la artista tumbada en bikini sobre unas cadenas, en medio del desierto. Britney compartió la emocionante noticia en su cuenta de Instagram: “Reutilicé esto ya que no la usamos … Ustedes querían una nueva portada del álbum … aquí la tienen. Espero que pongas #MoodRing muy alto”, escribió en el pie de foto.