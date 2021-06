La dura despedida de Cristina Saavedra de su hermana, que ha fallecido 12 días después de la muerte de su abuela

La periodista de La Sexta ha agradecido en Twitter el apoyo que está recibiendo en estos complicados momentos: "Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse".

GALA FERNÁNDEZ

"Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos", escribía Cristina Saavedra este martes en su cuenta de Twitter, "que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres". Con estas palabras la periodista de La Sexta ha querido contarle a su comunidad que su hermana ha fallecido recientemente, tan solo unos días después de que tuvieran que lamentar también la muerte de su abuela.

Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña



Que la vida puede ser insoportablemente perversa,lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres



Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días🌠🌠❤️ — Cristina Saavedra (@csaavedra_) June 29, 2021

"Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña", comenzaba su mensaje. Y es que, como ella misma comunicó en sus redes sociales, la tragedia ha sacudido a la familia de la periodista gallega por partida doble en apenas dos semanas, motivo por el que sus seguidores se han volcado con ella. "Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días", ha agradecido la presentadora de 'La Sexta Noticias'.

De la misma forma, Cristina Saavedra se dirigía hace unos días directamente a quienes le están prestando su apoyo: "Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse. Gracias por tantos mensajes. En mi nombre y el de mi familia", añadía.

Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse.

Gracias por tantos mensajes. En mi nombre y el de mi familia. — Cristina Saavedra (@csaavedra_) June 8, 2021

Fue el pasado 6 de junio cuando recurrió a Instagram para anunciar el fallecimiento de su abuela con un emotivo mensaje. "Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña", explicaba en referencia a un comedor social de la ciudad.

"No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crió. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto...", escribió junto a una foto de la última Nochevieja, mientras la mujer preparaba las doce uvas para la familia. "Cuánto me vas a faltar cada día, viejita", terminaba.

Además de trabajar en televisión, Cristina Saavedra es responsable de proyectos de Cooperación en Costa de Marfil de la ONG Global Humanitaria, una faceta solidaria que ocupa gran parte de sus publicaciones en las redes sociales. En los últimos días son varios los post que ha realizado al respecto, así como de su día a día en el plató del programa de La Sexta. Y es que, como ella misma ha reflexionado, "la vida sigue...".

¡Mucho ánimo, Cristina!