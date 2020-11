Cristina Pedroche confiesa que tiene un secreto que contarnos (pero todavía no puede)

Y claro, rumores de embarazo al canto.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Cristina Pedroche se ha convertido con el paso de los años en una de las presentadoras más exitosas de nuestro país. Tras comenzar como colaboradora en 'Sé lo que hicisteis', la fama le comenzó a llegar en solitario gracias a proyectos como Pekín Express. Sin embargo, fue su elección como presentadora de las Campanadas la que la ha convertido en todo un icono de la Navidad en España. Todos y todas, sin excepción, nos asomamos a Antena 3 aunque solo sea por unos minutos para descubrir la sorpresa estilística que nos tiene preparada.

Sin embargo, muchos son los secretos que esconde Cristina aunque no lo parezca. Su relación ya de varios años con David Muñoz, su 'maridi', siempre ha hecho que los constantes rumores de un posible embarazo estén en el aire y ahora ha sido ella misma la encargada de asegurarnos que tiene un secreto que no puede desvelar. Claro, algo que ha hecho que todos sus seguidores se pregunten si se refería a embarazo, pero que ella misma ha decidido cortar inmediatamente.

"Si yo pudiera contar todo lo que llevo dentro y todo lo que me pasa...pero todavía no se puede 🙊 (Estaría bien que obviáramos los comentarios de embarazo, que siempre que digo que no puedo contar una cosa vais por ahí, jaja🤣🤣🤣)", ha escrito junto a una imagen de ella posando con un bonito vestido de una de sus marcas favoritas, Capriche.

Un comentario que ha generado muchísimas dudas ya que nadie sabe a qué se está refiriendo exactamente la presentadora. Eso sí, ya que estamos os diremos que ese escote en uve favorece muchísimo a Cristina y que ese botín de media caña en ante es una de las compras estrella que podrás hacer este 'Black Friday' porque son cómodas, calentitas y combinan con todo.