A Cristina Pedroche la nieve le ha jugado una mala pasada

Filomena ha arrasado en nuestro país. De hecho, la peor parte se la ha llevado la capital de España y por ello Madrid se ha convertido en un auténtico paraje polar para el que nadie estaba preparado. Aunque el Ayuntamiento y la Comunidad están haciendo todo lo posible para que la ciudad vuelva a estar al 100% en el mínimo tiempo posible, lo cierto es que aún hay mucho trabajo por hacer. Así pues, hay quienes todavía no pueden sacar los coches de sus garajes o incluso andar por las aceras próximas a sus casas.

Por no hablar, claro está, del caos que está siendo en muchos casos el poder llegar a nuestros lugares de trabajo. Y si no que se lo digan a Cristina Pedroche quien cogió el coche para desplazarse hasta Zapeando y se quedó atrapada en la nieve. Sí, y hasta tuvo que llegar otro coche para remolcarlo. Sin embargo, y viendo que la situación no mejoraba, la presentadora se vio obligada a andar hasta una zona donde otro coche pudiese ir a recogerla. ¡Tremendo!

Como también lo es el hecho de que la colaboradora de Zapeando haya tenido que pronunciarse sobre la polémica generada por la imagen que subió en pleno temporal donde aparecía realizando una postura de yoga sentada en la nieve. "Es que a mí, en mi casa, me gusta estar desnuda. Entonces, no entiendo la que se ha montado. Ya os había contado aquí que había hecho la foto", declaró cuando sus compañeros del programa le preguntaron.

Además, Cristina también destacó uno de los comentarios más divertidos que había recibido y que insinuaba que si hacía eso para congelar los óvulos. "Si es que me puse un segundo, no estuve ahí diez horas meditando", explicó. También admitió haber visto algunos memes y haberse reído con ellos, especialmente en el que aparece con Pablo Motos. ¡El humor que no falte!