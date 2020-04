La presentadora le ha dedicado unas preciosas palabras a su abuela Dominga y lamenta no poder despedirse de ella

Woman.es

La gran sonrisa de Cristina Pedroche es casi una marca de la casa. Siempre positiva y llena de energía la presentadora suele estar siempre de buen humor, e incluso estos días en los que nos vemos confinados en nuestros hogares por la crisis del coronavirus, ella ha intentando sacarle el lado positivo, nos ha regalado entrenos para que ejercitarnos a su lado, pero ahora más que nunca se le está haciendo cuesta arriba mantener el aislamiento forzoso, pues ha perdido a su abuela.

"Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que no solo quiero, sino que NECESITO despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles. Darles el último adiós nos hace ser seres humanos, estar acompañados en el duelo. Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga", ha escrito la madrileña en su cuenta de Instagram.

- La fórmula chándal + tacones de Cristina Pedroche que también llevan Rihanna y Hailey Bieber vuelve esta primavera

- No hay excusas para no moverse: la 'Pedrocherutina' para estar en forma

Cristina ha comunicado la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, y a enviado públicamente todo su cariño a sus familiares, con los que espera reencontrarse lo antes posible. "Un abrazo a mi tía Chule y a mi tía Ángela. Un beso a mi primo Iván. A mi primos Dani, Edu, Angelines, Cristi, Vanesa... A ellos ya se lo daré cuando podamos volver a salir. A ti abuela, ya no podré, pero sé que estarás con tu hermanita", ha lamentado.

Pedroche ha compartido un corazón hecho de mariposas blancas sobre un fondo negro, se trata de un símbolo que para ella su "forma de velar a los que ya no están". Además, ha mandado un mensaje de ánimo a todos los que no pueden despedirse de sus seres queridos en estos días: "No estáis solos. Estamos todos juntos".

Además, de esta tragedia, la presentadora lleva varias semanas difíciles, pues su marido el chef con tres estrellas Michelin, David Muñoz, estuvo 12 días enfermo, sin gusto ni olfato. Las alarmas saltaron, así que el cocinero tuvo que explicar mejor lo que le había pasado: "Me gustaría aclarar que sí que he estado malo pero que en ningún momento me han hecho la prueba, así que no sé si he tenido coronavirus o no".