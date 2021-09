Cristina Medina ('La que se avecina') anuncia que padece cáncer de mama

La actriz reivindica más ayudas públicas, propone poner en marcha 'crowdfundings' para quienes sufren la enfermedad y agradece todo el apoyo recibido.

SILVIA VÁZQUEZ

"Quiero informar de algo que es circunstancial en mi vida en este momento y es que estoy luchando contra un cáncer de mama". Con estas palabras, Cristina Medina -conocida por dar vida a Nines Chacón en 'La que se avecina'- ha anunciado en su perfil de Instagram que recientemente le han diagnosticado un cáncer de mama.

La actriz, que ha publicado un extenso vídeo para hablar de lo que supone, a nivel económico, padecer esta enfermedad, ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que en su caso "todo tiene muy buen pronóstico". "Y no os vais a librar de mí tan fácilmente", ha bromeado.

El resto de su comunicado se ha centrado en solicitar más ayudas públicas y en hacer un llamamiento a los acompañantes de los pacientes que sufren cáncer. "Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida y muy acompañada; pero hay una cosa que nunca se dice de esta enfermedad: no son suficientes las ayudas que da el estado con el tratamiento, con la quimioterapia", asegura.

En este sentido, Cristina ha resaltado que "son muchísimos los efectos secundarios que se padecen: no solamente la calvicie; el dolor, el insomnio, el vaivén emocional... Hay muchas cosas que al final una se tiene que buscar la vida, como el ejercicio, que es importante no dejarlo; como la acupuntura para poder descansar mejor y quitarte la ansiedad. Y al final todo es lo mismo: dinero, dinero, dinero y más dinero", explica.

Por este motivo, la intérprete ha querido dirigirse directamente a los amigos y familiares de los pacientes: "Hay una cosa que nunca hacemos y que nos vendría muy bien: un 'crowdfunding'. Por favor, un 'crowdfunding' para la amiga o el amigo que esté padeciendo el cáncer porque hace falta dinero", propone.

"Hace falta para ir a un acupuntor, hace falta para irte un fin de semana donde te dé la gana porque se pasan por muchísimas situaciones emocionales muy complicadas y muchas veces ya lo que te falta de remate es estar tieso como una mojama. Las cremas oncológicas para la calva son un dineral, los turbantes y los gorros otro dineral...", enumera. Y aconseja a sus seguidores que no duden en hacer regalos como turbantes a quien lo necesite: "Son cosas que nos dan pudor porque esto del cáncer tiene una carga emocional social muy potente", asegura.

"Yo he tenido muchas amigas y he estado en la medida de lo posible con ellas, dando mi apoyo, te mando fuerzas... Sí, la fuerza nos la sacamos al final, no nos queda más remedio. Pero lo que no podemos sacarnos del c*** son los billetes, que nos pueden llegar a hacer falta para poder pasar este trance de los tratamientos tan agresivos un pelín mejor, y muchas veces eso se traduce en dinero".

Para terminar, le ha enviado a un mensaje "a toda la gente que está pasando por esto": "qué os voy a decir que no sepáis ya. No es tan fácil que se pueda con nosotros; un beso enorme, ánimo y fuerza".

En pocas horas el vídeo de Cristina Medina se ha llenado de mensajes de cariño tanto de sus compañeros de profesión como de personas anónimas que le desean una buena recuperación. Ella ha respondido publicando un 'selfie' en el que agradece el apoyo recibido y asegura que intentará "echar una mano a los mas desfavorecidos" a partir de ahora.