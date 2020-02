¡Confirmado! HBO Max reunirá a los actores de 'Friends' para rodar un especial sobre la serie

Los seis amigos se reunirán en la pantalla 16 años después del último capítulo.

No valdría para este rumor el dicho de "cuando el río suena, agua lleva" porque era todo un tsunami de especulaciones y filtraciones desde hace bastante tiempo en la prensa especializada en televisión. Además, no parecía casualidad ni que HBO Max anunciara hace unos días que a partir de mayo dispondría en exclusiva de los derechos de la serie -se había emitido en Netflix hasta finales del 2019-, ni que se hubieran decidido a adentrarse al peculiar mundo de Instagram los dos últimos miembros del elenco de actores que no tenían cuenta en la red social: primero Jennifer Aniston a finales del año pasado y hace pocas fechas Matthew Perry.

Era cuestión de tiempo que se confirmara oficialmente, pero no por ello todos los fans de la serie lo esperábamos como agua de mayo para descorchar las botellas de champagne que llevan en la nevera desde que leímos la primera noticia al respecto. Ahora sí, por fin, ese momento ha llegado, y por eso lo vamos a escribir en mayúsculas, porque es la única forma de transmitir un grito que se oiga hasta en China cuando lo das con palabras escritas:

¡EL ELENCO DE 'FRIENDS', REUNIDO DE NUEVO EN TELEVISIÓN PARA RODAR NUEVOS CONTENIDOS!

Los actores de la serie han confirmado la noticia compartiendo una imagen de los seis de la época en la que se emitía con la leyenda "Está pasando...". Y claro, el mundo se ha parado al mismo tiempo que la imagen ha empezado a circular a la velocidad de la luz. Inmediatamente después, todos los "locos", porque no tenemos otro nombre -en el buen sentido-, de la producción original de los estudios Warner Bros, nos hemos empezado a hacer preguntas que ahora mismo estarán volando por tu cabeza si todavía no te habías enterado de la noticia.

¿Qué es exactamente? ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde? ¿Cómo poder verlo?

Tranquilidad. Hemos hecho los deberes y te vamos a prestar los apuntes.

No será una serie como tal, ni un spin off que cuente qué pasó después del final ni nada por el estilo. Probablemente estés pensando algo así como "oooohhh qué pena", pero piensa que parte del encanto de su final es que nos deja vía libre para seguir imaginando qué pasó después cuando ya han pasado 16 años del rodaje del último capítulo y 25 del estreno del primero.

En este caso, HBO Max los reúne para rodar un especial con todos ellos. No queda claro todavía qué contendrá el programa exactamente, pero parece que será una especie de retrospectiva que se rodará en el estudio 24 de Warner en California -al mismo donde se rodaron todos los capítulos de la producción original-, y que en participará el elenco al completo: los mencionados Jennifer Aniston y Matthew Perry, y también Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, que ha sido el único que ha publicado una fotografía distinta para el anuncio en sus redes sociales: la del último capítulo de 'MASH', que mantiene el récord de audiencia en Estados Unidos con 123 millones de espectadores. Todo un aviso, ¡qué tiemble 'MASH'!

También estarán David Crane y Marta Kauffman, creadores de la serie original, en el especial que se podrá ver en HBO Max, la nueva plataforma de contenidos a la carta de HBO, que es la heredera de esta pero sumándole nuevos contenidos entre los que destaca todo el catálogo de series de Warner -ambas pertenecen al conglomerado AT&T-, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de mayo en Estados Unidos. Desgraciadamente, no hay confirmación todavía de si se podrá contratar en España.

Según The Hollywood Reporter, la intención de la compañía es tener preparado el especial de 'Friends' desde el primer día de emisión, siendo el producto estrella del lanzamiento, tal y como demuestran los números publicados hace algunas fechas por Deadline de la inversión acometida para convencer a todos los actores para que estuvieran en el proyecto: alrededor de tres o cuatro millones de dólares para cada uno de ellos.

Por nosotras como si les pagan todo el oro del mundo, ¿verdad? Nos han hecho -y todavía nos hacen pasar- algunos de los mejores ratos de entretenimiento de nuestras vidas, así que se lo merecen todo. Lo único que queremos es que llegue el estreno para verlo, aunque esta es la gran duda que nos queda en el tintero. Ojalá HBO nos saque de dudas pronto porque, de lo contrario, buscaremos todas las vías posibles para verlo cuando se lance en Estados Unidos. Así es la fiebre por 'Friends', ¡imparable!