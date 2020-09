Un hombre de familia.

Bradley Cooper quiere mantener a su familia lo más segura posible. En una entrevista publicada por la revista Interview, el actor de 45 años habló sobre como trata de proteger a su madre de casi 80 años de la enfermedad. "Estoy con mi hija y mi madre, junto a mis dos perros, y no hemos salido de la casa. Mi madre va a cumplir 80 años y tiene una bolsa de colostomía, así que no puedo dejar entrar a nadie", manifestó.

Bradley se toma muy en serio la cuarentena. "No puedo salir de casa, porque si ella se contagia, se acaba". "Vivimos en una pequeña casa adosada, afortunadamente hay un patio trasero", contó Cooper, quién intenta entretener a su hija Lea, fruto de la relación con la modelo Irina Shayk, de tan solo tres años. "Practicamos natación en la bañera".

La entrevista se realizó a principios de verano, porque durante las últimas semanas Bradley ha sido visto junto a Jennifer Garner filmando con un aspecto irreconocible la nueva película de Paul Thomas Anderson, es más, incluso se especuló que había algo más entre ellos. Aún así, Cooper siempre ha sido muy cercano a sus padres. En 2011 se mudó con ellos justo antes de que su padre, Charles, muriera tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. "Mi familia está muy unida, y la muerte de mi padre fue brutal para todos nosotros. Fue un cisma, y sus consecuencias no se han detenido. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que aquí estamos... no es como si yo viviera en un complejo y ella está en la casa de huéspedes. No, está en la habitación de al lado", comentó recientemente a Los Angeles Times. "Pero aquí está: es una chica genial. Podemos sujetarnos, y ella puede lidiar con todo". Su madre Gloria ha acompañado a su hijo a muchos eventos de Hollywood, incluidos los Premios Oscar de 2019, donde fue nominado a Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película por A star is Born, junto a Lady Gaga.