La emotiva despedida de Concha Velasco del teatro: "Hoy ha sido la última representación"

Emocionante. Tras casi siete décadas sobre los escenarios, Concha Velasco, de 81 años, anunciaba este fin de semana su retirada definitiva del teatro. Lo hacía trabajando y al término de 'La habitación de María', la obra que protagoniza. Además, en un entorno especial: el Teatro Calderón de su ciudad natal, Valladolid.

"Gracias por estos aplausos tan cariñosos", comenzaba la actriz, apoyada en un bastón y visiblemente emocionada, antes de revelar el motivo por el que ha decido tomar su decisión: las repetidas peticiones de sus hijos.

"Siempre se dice que cuando uno se va a morir, ve pasar la vida muy deprisa. Yo, como sé que hoy es la última representación que voy a hacer en el teatro porque mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro. Sobre todo, que deje de hacer giras...", explicó.

"Hoy sí que va a ser la última vez que ustedes me vean en teatro. Mis hijos quieren que lo deje, sí (...) quieren que deje de trabajar", insistía mientras estallaba un aplauso cerrado de los asistentes y gritos de "Viva la chica yeye".

"Lee y conducirás; no leas y serás conducido" ha sido la frase que ha elegido de Santa Teresa, a quien Concha Velasco encarnó en la serie 'Teresa de Jesús' en 1984, para decir adiós a su público antes de desearle buena suerte: "Que ustedes sean felices y hasta siempre".

La noticia de su retirada llega después de unas declaraciones de sus hijos que aseguraban que desearían que su madre dejara de hacer giras teatrales. "Me gustaría que dejara de trabajar de manera tan continuada para que pudiera empezar a cobrar su pensión", deseó su hijo Manuel, que es quien ha escrito la obra 'La habitación de María'.

Poco antes, la actriz había hablado sobre sus problemas económicos y los estragos del Covid, que la habían dejado sin ingresos durante meses. "No me importa decirlo: he tenido que vender todo lo que tenía en mi casa porque cuando no se cobra, hay que hacerlo". "Hace unos días le dije a mi hijo: Hay una cubertería allí, véndela. Y le dieron 50 euros para que pudiera ir a la farmacia".

Después, era de nuevo su hijo Manuel quien restaba hierro al asunto e indicaba que la situación de la intérprete no era, ni mucho menos, tan crítica como esta había pintado y que era "su forma de hablar".

Bailarina, vedette y actriz monumental, capaz de hacer brillar musicales, obras teatrales, películas y series, a lo largo de sus más de seis décadas de trabajo (comenzó a trabajar en el cine a los 15 años en la película 'La reina mora') ha sido reconocida con distinciones como la Medalla de Oro de Valladolid, un Goya de Honor, varios Fotogramas de Plata, dos premios Iris, un Valle-Inclán de Teatro, un Premio Ondas, dos premios Max, una Espiga de Oro y otra de honor del Festival de Valladolid y un Premio Nacional de Teatro.