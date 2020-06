¿Cómo ven el mundo detrás de una mascarillas algunos de nuestros personajes célebres? ¿Con miedo, con esperanza? Junto a un selfie o un retrato casero, cada uno de ellos nos devela sus nuevas prioridades durante la 'nueva normalidad'.

Ester Aguado|Woman.es

A todos nos ha tocado esta horrible pandemia, en mayor o menor medida. Enfermedad, ausencia, soledad, pero también esperanza y lecciones bien aprendidas. Nos acercamos a algunas de las caras más conocidas del star system nacional: actores, escritores, músicos, influencers, diseñadores, modelos... para que nos cuenten cómo encaran esa nueva normalidad que nos ha tocado vivir estos días desde su prisma más personal. Les agradecemos su generosidad...

LAURA SÁNCHEZ (modelo, diseñadora y empresaria)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

¿A parte de querer abrazar a los míos? ¡Darme un baño en el mar! Y un paseo eterno, por la playa, al atardecer.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He descubierto que me llevo muy bien conmigo misma... de todas las semanas que he pasado confinada, he tenido días muy buenos, el 98% del total. Me ha gustado mucho estar conmigo misma, en mi casa, hacer deporte, cocinar rico... disfrutar de mi hogar. Con lo cual, he descubierto que soy una disfrutona, pase lo que pase.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Yo soy una optimista nata y positiva en genes, así que espero que sea mejor, que nos haya hecho pararnos, pensar y valorar y quien no lo haya hecho, tiempo ha tenido.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro, porque significa que cuidas de los demás. No que ya no te quieres contagiar tú, si no que no quieres poner enfermo a nadie y creo que la generosidad en esta época es la mayor cualidad que puedes tener.

HIBA ABOUK (actriz)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Tengo muchas ganas de ir al cine, a alguno de mis restaurantes favoritos y juntarme con los amigos.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He aprendido a tener paciencia y he recordado que somos todos iguales: seres humanos. La verdad que a mí, el confinamiento me ha pillado en el mejor momento de mi vida. Cuando se declaró el estado de alarma, mi bebé acababa de cumplir un mes, y he podido disfrutar de él las 24 horas al día. Eso es un sueño para cualquier madre. ¡Así que te confesaré que estoy disfrutando mucho estos días!

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

El mundo será distinto, desde luego, la normalidad tardará mucho en volver, si vuelve... Creo más bien que se instaurará una nueva normalidad, mucho más prudente e higiénica durante mucho tiempo. Y, desde luego, espero que este “nuevo mundo” sea más solidario y responsable.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Ni pro, ni mucho menos anti. Hay que ponerse la mascarilla SI o SI en ciertas circunstancias: para prevenir y punto.

MAXI IGLESIAS (actor)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Viajar, que es lo que más me gusta. Ya estamos en Fase 1 y lo primero que he hecho ha sido ir a ver a mi abuela y estar con ella, con mascarilla y a distancia, pero hemos ido a una terraza y nos hemos podido sentar un rato juntos. Para mí eso ha sido lo mejor de todos estos meses.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He aprovechado para conocerme mejor y retomar cosas pendientes. Venía de trabajar en Argentina, donde también estuve muy solo al principio, porque era un país donde no conocía a nadie y sirvió un poco de antesala de este momento: de retomar cosas, mirar mucho por la ventana y pensar mucho. Y en este reposo me he dado cuenta de lo afortunado que soy en muchas cosas.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Estamos en un momento muy importante, esto no ha pasado nunca y hay cambios: venimos de una vida determinada, de agobios por pequeñeces, sin valorar los pequeños detalles ni la facilidad que teníamos para conseguir, hacer o movernos de una manera. Siempre trato de ver lo positivo y quiero pensar que esto cambiará a algunas personas y que darán valor a lo que realmente importa, empezando por la sanidad, la alimentación, el transporte…

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Muy pro. Tenemos que pensar que hemos estado muchos días encerrados por y para algo. Antes, la asociaba a los países asiáticos o a los centro médicos y ahora es algo fundamental. Hay que usarla por el bien general y, si es alguna solidaria o con fines benéficos, mejor aún. Ahora sólo dependemos de la mirada para comunicar y esa máscara dice mucho de nosotros: que somos responsables y algunas originales, que hay que sacar una sonrisa. La mía es de un amigo, de un club para recaudar fondos y me parece genial. También es mejor que no vayamos todos iguales.

ANA LOCKING (diseñadora)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Si te respondo de manera profesional, seguir disfrutando de mi trabajo desde una perspectiva más sosegada, pero no por ello menos peleona. Ahora más que nunca creo en aquello de que “la moda es cultura y la cultura crea acción”. Respondiéndote a nivel personal, yo que suelo ser propicia a la melancolía, prefiero pensar más en rosa, menos en 'blue' y seguir soñando ¡a lo GRANDE!

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Siento que hemos vivido una saturación emocional, mental y física y que necesitamos afinar más hacia donde dirigimos nuestra mirada: no es necesario estar al tanto de todo continuamente, eso genera mucha ansiedad y poco tiempo para la reflexión. Estoy aprendiendo a cuidar más de mi cuerpo y mente, no le dedicaba el debido tiempo y eso me ha pasado factura. Me interesa una forma más calmada de actuar, trabajar, pensar y disfrutar de los demás.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Para muchos, puede que sea una situación para evolucionar y buscar nuevas ideas para el éxito. Pero hay algo implícito que nace con el propósito de seguir estando en la brecha, cubriendo una necesidad continuada de proyección y generadora de nuevas ideas y de dinero. Me da vértigo que la sociedad vuelva a las andadas, aunque sea desde otro perfil. Quiero pensar que, después de todo esto, pueda haber cabida para una mayor consciencia social, repartida en tres dimensiones: la ambiental, la social y la económica. El futuro debe cubrir las tres o la sociedad colapsa por alguno de los lados: lo estamos viviendo de manera justificada con las actuales revueltas raciales en EEUU, con una política que genera grandísimos desequilibrios sociales, culturales y económicos, lo cual es como construir un sistema basado en una burbuja de aire, en un producto de marketing que exportar al exterior, pero que está completamente desequilibrado y vacío en sus bases.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro mascarilla. He vivido en casa la enfermedad del COVID-19 en mi pareja, unido al tiempo a una situación personal de salud muy complicada y difícil para mi. La mascarilla se convirtió durante muchas semanas, muy duras, en mi símbolo de protección y esperanza.

MARTINA KLEIN (modelo)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Una ronda de reencuentros con los míos. Ayer tocó con mis papis y restregamos codos muy emocionados. Toca mirar directamente a los ojos de gente a la que quiero. Hemos de fotografiar nuevos productos de 'Lo de Manuela' que están deseando ver la luz para entrar en casa de la gente (el confinamiento nos pilló a punto de disparar la nueva colección). Es el momento perfecto para mimar el interior de nuestras casas, porque las hemos vivido con intensidad y sabemos cómo adecuarlas mejor a nosotros para que sean más acogedoras y bellas.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He aprendido que las montañas se suben de a poco. Al segundo día de confinamiento, me hubiera vuelto loca si me hubieran dicho que estaríamos más de 70 encerrados. No solo me he acostumbrado, sino que se me ha pasado volando ¡en serio! He disfrutado de mi casa y de los míos. Creo que teniendo salud es lo mejor que me podía pasar. He aprendido a hacer arrocito, lo hago cada domingo... ¡me sale muy bueno!

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Mientras estábamos dentro, me pareció que estábamos aprendiendo a escuchar al planeta, a valorar nuestros afectos, a admirar a quienes nos curan y cuidan. Cuando veo la poca solidaridad de la gente en su vuelta a la calle (supongo que más por ignorancia que por maldad), me da la sensación que nada cambiará, pero no pierdo la esperanza, hay algo dentro que ya no es igual y que creo que florecerá.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy obediente con la mascarilla porque es la única manera de proteger a los demás y a uno mismo y de mostrar respeto a la comunidad sanitaria, que es quién tiene que curarnos. No me gusta, tapa la cara, oculta la voz, esconde intenciones. Me encantaría no tener que llevarla, pero como a día de hoy es absolutamente imposible, ni me lo planteo.

ESPIDO FREIRE (escritora)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Será tomar un poco de distancia. No sé exactamente cuándo consideraré que todo esto haya pasado. Hay gente que lo da ya por terminado. No es mi caso. Intento ser cauta y tener paciencia. Cuando crea que todo haya pasado volveré a viajar, y volveré a ver a mis seres queridos, que están en otras provincias.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Me he observado y he observado mucho, he descubierto que el haber tratado hace años una depresión me ha servido de mucho para evitar ansiedad, miedo y aburrimiento. Me he dado cuenta de que tengo muy baja tolerancia ante los quejicas. Que no soy tan individualista como creía. Que muchos de mis lectores y seguidores querían continuar en contacto conmigo, y las redes sociales lo han permitido. Mi balance es más positivo de lo que creía.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Creo que habrá una aceleración en muchos aspectos: cuestiones como el teletrabajo, el desarrollo digital, la robotización... que sabíamos que estaban ahí, pero que considerábamos aún lejanas se han impuesto. Creo que olvidaremos pronto (es una necesidad humana) y que eso incluirá, por desgracia, el dolor pasado. Y que nos adaptaremos mucho antes de lo que creemos a lo nuevo. Respecto a si peor o mejor... no creo que haya grandes diferencias.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

No entiendo cómo alguien puede ser antimascarilla: ahora mismo resulta imprescindible, sería como posicionarme en contra de la higiene personal. Tampoco me he propuesto embellecerla ni adaptarla: llevo las que me han indicado que lleve, el tiempo y de la manera en la que las autoridades sanitarias me han indicado. No me supone ningún problema, pero no la considero un complemento ni algo que se pueda integrar en mi look. Creo que tratarla de esa manera es olvidarnos de que tiene una función de prevención y una finalidad médica. La foto que os mando es de ayer, durante un paseo por el Retiro. No llevo maquillaje, no hay filtros ni retoque. Es un reflejo de lo que para mí significa ahora salir a la vida: máxima naturalidad, máxima responsabilidad, máximo respeto por los otros.

DULCEIDA (influencer)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Abrazar a mi familia y amigos y viajar por España.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He tenido mucho más tiempo de calidad con mi mujer, mucho más tiempo para mí misma, para mimarme en todos los sentidos, que lo necesitaba más de lo que pensaba.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

No lo sé, en momentos difíciles siempre me pongo en lo peor aunque soy muy positiva. Creo que será distinto, peor, pero que poco a poco volveremos a tener la normalidad que tanto ansiamos siendo mucho más responsables con todo lo que nos rodea.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy consciente y responsable y la llevo siempre que es necesario.

DANIEL GRAO (actor)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Retomar el rodaje de la serie HIT, que dejamos inacabado. Pero de lo que más ganas tengo es de invitar a amigos a comer a casa y de ver el mar.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He visto que estaba demasiado volcado en el trabajo. Creo que esto nos ha unido familiarmente. Mis hijos me han dado una lección de adaptabilidad. Pasé por momentos angustiosos, sobre todo la segunda semana del confinamiento, pero está siendo un reencuentro con mi centro.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Desearía que fuésemos mejores. Que hubiera sido una lección para revisar nuestra escala de valores. Tenía esperanzas en que algo tan global nos uniera. Pero a veces creo que más bien ha podido polarizarnos más.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Entiendo que, ante un virus que se contagia por la microsaliva que pueda haber en un estornudo o tos, poner una barrera física pueda disminuir su propagación. Aunque supongo que, a la larga, la única manera de ser inmunes será que al menos la población no de riesgo, vayamos pasando por el virus. (O él por nosotros). Pero entiendo que ante una pandemia haya que intentar bajar al máximo el ritmo de contagios.

PAULA CENDEJAS (cantante)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Lo primero que haré será ver a mi familia, a mis amigos y pasar mucho tiempo con ellos. También me gustaría hacer un pequeño viaje a alguna playa de España, aunque eso será más adelante seguro. ¡También trabajaré en más música!

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He aprendido mucho, reflexionado sobre mi carrera y he cocinado, leído, compuesto varias canciones y he visto muchas series. Nunca pensé que sería capaz de llevar la cuarentena tan bien, nunca había estado tanto tiempo en casa, y la verdad me he sorprendido a mí misma.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Lo espero muy distinto, con muchas precauciones y siendo más responsables. También creo que seremos un poco más humanos, hemos sido solidarios con toda esta situación, nos hemos unido y hemos logrado entre todos cosas que hace 4 meses ni habríamos imaginado. Yo espero un mundo mejor la verdad, más respetuoso y más solidario, hemos aprendido a valorar un simple paseo (por lo menos en mi caso) y para mí ha sido toda una lección.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro mascarilla, primero por la higiene y la situación que tenemos actualmente, la creo fundamental. No sé si conseguiremos hacer desaparecer el virus, pero sí prevenirlo, así que lo veo un accesorio imprescindible ahora mismo. También está tomando un papel muy importante en la moda y me encanta, hoy en día ya tenemos todo tipo de mascarillas pero, sin duda, mis favoritas son las reutilizables.

KIRA MIRÓ (actriz)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Lo primero que haré será ir a ver a mi hermana y a mi madre. Mi hermano está fuera de Madrid, así que me toca esperar un poco.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He aprendido a no pelearme con ciertas emociones, no luchar contra ellas y dejar que pasen. Que la vida es un baile de sentimientos y que todo pasa. A confiar.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Espero y deseo que sea un mundo mejor. Más consciente, más empático sobre todo. Que aprendamos a no juzgar a la gente, pues cada uno libra su propia batalla y no sabemos las circunstancias ajenas. Más cuidadoso con el medio ambiente y con los más necesitados. Más lento, donde las horas cuenten y no se nos pase la vida corriendo y sin darnos cuenta de lo que vivimos.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

La mascarilla nos tapa la sonrisa, esa parte tan importante de mí, pero hay que ponérsela para que NO se nos borre para siempre. Así que hasta que todo se calme, prefiero llevarla por una cuestión de respeto y cuidado hacia los demás. Habrá que aprender a sonreír con los ojos ;)

TOMÁS ALÍA (interiorista)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Coger un avión e irme a Tánger, a disfrutar de mi casa, ir a la playa y darme esos largos paseos y disfrutar... mi otra vida.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Estos días he aprendido la capacidad del ser humano de ser respetuoso, generoso, la capacidad de autocontrol, la capacidad de montar mis directos en IG live sobre qué pasará con la arquitectura después de la pandemia a nivel de diseño, cómo serán las nuevas formas de vida. Hemos compartido mucho, por una necesidad didáctica. Y he descubierto que hay mucha parte en mí, a nivel profesional, que me gustaría contar y pelar por ello, por esa nueva salud estética.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Habrá tres tipos de enfermedad: la física, la económica y la estética, que se refiera a toda la salud del alma, a toda la salud de la belleza.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro mascarilla, porque significa una señal de respeto y de prevención. Como todavía no está controlada y hasta que no exista una vacuna no habrá posibilidad de estar liberados. Con ella me respeto a mí mismo y a toda la gente con la que convivo, con l que comparto y con la que me cruzo por la calle.

ÁNGELA CREMONTE (actriz)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Viajar, irme al campo con mi perra y con mi gente.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Muchas cosas. Creo que aún no tengo la perspectiva suficiente como para hacer un recuento total de daños o descubrimientos. Lugares comunes: que todo es frágil, que amo la vida, que el tiempo pasa, que a veces tengo miedo, que es muy extraño estar vivo, que la tristeza hay que atravesarla y que el sentido del humor ayuda mucho. Supongo que los vínculos afectivos y el nido, la casa, el lugar donde uno decide vivir y con quién, se han vuelto elecciones trascendentales.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Ahora mismo necesito pensar que dejaremos atrás el túnel, aunque nos cueste tiempo. Pero sé que es muy naif por mi parte. Ya hay mucha desigualdad y ni siquiera hemos salido todos a la calle a recuperar la bolsa o la vida.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

La mascarilla es incómoda, y más con este calor. Pero hasta que todo esto pase o se alivie lo suficiente, hay que usarla. Sobre todo porque poca gente sabe si ha pasado la enfermedad, si la tiene, si puede contagiar. Y porque en España somos muy de tocarnos, juntarnos, hacerlo todo en grupo. Es de sentido común. El sentido estético es otra cosa, ¡está dando mucho de sí!

ANDRÉS CEBALLOS _ DVICIO (músico)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Dos cosas: ir a visitar a mis abuelos y hacer un concierto como Dios manda, reencontrarnos con todos nuestros fans y volver a tocar nuestro nuevo álbum, que sacamos el 20 de marzo, justo con el inicio del confinamiento.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Lo que más he aprendido es a darle valor al hogar, a tener un casa que te inspire a crear, a seguir trabajando, componiendo y haciendo música.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Sólo espero que saquemos en conclusión lo vulnerables que somos y cómo algo que es que ni siquiera se ve puede destruirnos tanto y hacernos tanto daño. No creernos por encima de nada y estar alerta de que este tipo de cosas puede pasar, que genere un precedente de cómo actuar y poder ser más rápidos la próxima vez, si la hay.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro a todo lo que tenga que ver con salir de esto lo antes posible y a no cargarnos el esfuerzo que ha hecho todo el país. Soy pro a todas esas medidas de seguridad: ya sean las mascarillas, los guantes, el gel o todo lo que ayude a salir de esto y volver a viajar, a tocar a hacer música que al final es la manera más directa que nos afecta.

PALOMA BLOYD (actriz)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Un bizcocho gigante con los kilos de harina que me han sobrado para todo el equipo de 'Cuéntame', a los que tengo muchas ganas de ver rodando juntos de nuevo.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Que se puede vivir cómodamente con mucho menos de lo que pensamos y que el amor y el tiempo son los bienes más preciados... por muy ñoño que suene.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Los humanos somos expertos adaptándonos. Ojalá tengamos muy presente que nosotros también podemos convertirnos en una especie en extinción si no hacemos las cosas mejor con el planeta y nuestra sociedad.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Creo que deberíamos de llevarla como una medalla de honor. Un símbolo de solidaridad hacia el prójimo.

VERÓNICA BLUME (modelo y yogui)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Bañarme en el mar y abrazar a mi familia y amigos.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Que detenerme es una fuente de inspiración y de conexión coherente, que no necesito ni la mitad de las cosas que creía y que las personas unidas somos infinitamente más fuertes.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Creo que no volverá a ser lo que conocíamos, que quizás esto nos ha hecho valorar las cosas que dábamos por hecho. No puedo predecir nada porque creo que todos estamos en la incertidumbre… pero mi deseo es ése.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Hombre, pues prefiero un mundo sin mascarillas… pero en el momento que estamos, yo la defiendo. Es un símbolo de respeto y de cuidado hacia los demás y hacia uno mismo.

RUBÉN POZO (músico)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Dar un concierto para un público que está ahí delante, al que veo y siento, y no a una pantalla en la que me veo yo al revés.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Que hay que ser buena persona pero no tontito.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Creo que va a ser igual. Olvidamos muy rápido. Espero equivocarme. Vivimos inmersos en un mundo en el que lo más importante es el dinero y cada vez hay menos vida y menos mundo.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Hombre: pro-mascarilla. ¿Que es un rollo e incómoda? Pues sí, pero evita contagios y salva vidas. Es un como un preservativo. Póntela, aunque solo sea por los demás.

ELIA GALERA (actriz)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Lo primero que haré será ver a mis padres y conocer a mi sobrino. Ver a mis mejores amigos, darles tiempo de calidad, sentirles en un abrazo y pasar más tiempo en contacto con la naturaleza. ¡Quiero viajar!

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Creo que toda esta situación nos ha puesto de relieve lo vulnerables que somos, y eso tiene su parte positiva porque el que lo acepta como tal se hace más fuerte y, el que no, se llena de miedo y por lo tanto de ira y frustración. En mi caso, me ha servido para valorar aún más la presencia de los que amo y quitarme de encima actitudes aprendidas que no me sumaban, he estado meditando y he vuelto a dibujar y a observar personajes para estar en contacto con mi yo creativo hasta que vuelva a rodar. He cuidado de los míos y de los que no conozco y he reforzado mi fe en el ser humano.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Vienen tiempos difíciles, va a haber muchos enfrentamientos sociales e ideológicos y da pena ver cómo hemos pasado por todo esto para volver a la España dividida de hace años. Pero la sociedad española ha demostrado ser solidaria y responsable. Ojalá y después de haber visto y sufrido las consecuencias que tiene el impacto del ser humano en el medio ambiente, nos tomemos más en serio que la tierra en la que vivimos se queja, se resiente y creo que está siendo muy benévola con nosotros. Quiero pensar que invertiremos en sanidad, investigación y en educación. Que no exista tanta desigualdad social y que miremos al futuro juntos.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro, me cuido y me protejo y así hago lo mismo con el que tengo al lado. Me daría mucha rabia que volviésemos a encerrarnos por la falta de responsabilidad de muchos. Es duro, pero yo lo comparo a cuando nadie se ponía el cinturón de seguridad y ahora lo hacemos de manera mecánica.

BLUE JEANS (escritor)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Yo vivo en Madrid y mis padres en Sevilla. No sé cuándo iré a verlos, pero será de las primeras cosas que haga cuando recuperemos la normalidad.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Sabía que era una persona paciente, pero no tanto. Llevo metido en casa desde el 7 de marzo, solo salgo para tirar la basura. No imaginaba que podría aguantar tanto. La mayor lección que creo que todos hemos aprendido es que no valoramos lo suficiente las pequeñas cosas y los actos cotidianos. Ahora que nos faltan es cuando realmente los echamos de menos.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

No lo sé. Por un lado, quiero pensar que esto nos hará más humanos, pero por otro, viendo lo que sucede cada día y nuestro comportamiento, pienso que todo va a seguir como siempre.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Me asfixia y agobia mucho la mascarilla, pero si me la tengo que poner por mi seguridad y la de los demás, la llevaré. De momento, no salgo de casa y no la he tenido que usar. Ahora, la salud está por encima de todo.

IRENE VISEDO (actriz)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Seguiré con las nuevas rutinas que me han aportado estructura y equilibrio durante el confinamiento: hacer ejercicio nada más levantarme y meditar, una dieta exenta de animales y dedicar una gran parte del día a mi autocuidado y recreo a través de disciplinas artísticas como pintar, escribir y tocar música. Además, cuando pueda ser y sin prisa, me sentaré a la sombra de un árbol y me daré un chapuzón en el mar. O no. Ya se verá.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He comprobado que el orden vence al miedo. La estructura me ancla.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Me pregunto qué le puedo dar u ofrecer yo al Mundo. Y mi paz mental es una de las respuestas que tengo. Desearía vivir en una sociedad menos capitalista, más justa y consciente con respecto al medio ambiente y los derechos de los animales.

CÉSAR VICENTE (ACTOR)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Lo primero que haré cuando todo acabe, será ir a ver a mis padres y a mis amigos. Sobre todo, volver a la ciudad a la que amo, la ciudad donde nací, Sevilla.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

He aprendido que siempre hay que respetar a los demás. Hay que tener respeto, consideración, humildad y empatía con todo ser que te rodea. He podido descubrir algo de mí diferente, distinto, con mucha más capacidad de pensar y ver el mundo de otra manera. Hay que escuchar, observar, aprender de los demás. He estado pensando tanto, tanto tiempo, que creo que uno si de verdad siente compasión, lo puede todo.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Espero que todo vaya bien y creo que todo va ir bien. Depende de nosotros. He llegado a varias conclusiones en la vida, pero solo hay una que es la que más miedo me da: El amor con dolor puede ser pan sin horno, duro como el acero, blanco por dentro. La empatía en estos momentos es muy importante. Yo creo que la clave es ver más allá del presente. El futuro ya está aquí y podemos manejarlo adecuada y correctamente y con una visión de proyección positiva.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Estoy a favor de llevar la mascarilla puesta, ya que es una de las soluciones más efectivas a la hora de evitar el COVID-19. Toda solución, por pequeña que sea, en estos momentos es muy importante para todos nosotros, cada alternativa, solución y la enseñanza que nos presentan los médicos. Es lo más importante que podemos transmitir ahora hacia el resto de personas.

AYANTA BARILLI (escritora)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Echar un polvo.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

La mala leche.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Peor.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro sentido común.

ADAM JEZIERSKI (actor)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Viajar, pasear. Perderme primero por Madrid y luego por el resto de España.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Ya lo intuía, pero estos meses me he visto obligado, y efectivamente tengo muchas aficiones, pero muchas.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Ojalá sea mejor, pero no las tengo todas conmigo. El ser humano asustado y desconcertado es imprevisible.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Hombre, no entiendo ser Anti-Mascarillas. No sabemos cuánto, pero algo protege desde luego, y creo que estamos tratando con algo bastante serio como para tomarlo a la ligera, o tomarlo como un tema opinable.

LUCÍA DÍEZ (actriz)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Voy a intentar no acelerarme, ir poco a poco y no perder la tranquilidad y conciencia de mí misma que me ha dado el confinamiento. Estoy deseando ver a mi abuela, que ha pasado sola este tiempo, y me apetece tantísimo estar y comer con ella en el pueblo. También me apetece mucho tener contacto con la naturaleza, irme a algún sitio a pasar el día con tortilla de patata y filetes empanados.

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

Este confinamiento a mí me ha dado una lección. Soy una persona que siempre me busco cosas que hacer, me pongo actividades y tareas a todas horas y me cuesta mucho descansar y tomarme mi tiempo. Estar con uno mismo es muy importante y, de vez en cuando, echar el freno y parar, hacer síntesis de todo, escucharse o simplemente no hacer nada es importantísimo y yo no me daba ese permiso normalmente. En este confinamiento he aprendido a priorizar mi descanso y salud y me lo llevo para siempre.

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Yo creo que el mundo ya ha ido mucho mejor en un sentido, el de valorar realmente las cosas, las pequeñas cosas cotidianas que de un día para otro te puedes quedar sin ellas o esos afectos diarios que te rodean (la familia , amigos , trabajo). Con esto creo que vamos aprender a relativizar un poco más los problemas, a empatizar y escuchar al otro. Creo que el mundo se ha hecho un poco más fuerte y que también nos espera un mundo mucho más limpio por la repercusión que ha tenido en el medio ambiente. Espero que sea un estímulo para todos y cuidarlo un poco más. Por desgracia, hay mucha gente que ha sufrido, pero creo que ese sufrimiento nos ha hecho tomar conciencia de la comunidad y del amor. Con todo esto, nos vamos a querer un poco más y, sobre todo, mejor.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Soy pro mascarilla, absolutamente. Ante todo, me fío de los médicos y si ellos dicen que es lo correcto para cuidar nuestra salud, será lo correcto siempre. Para mí su significado es: empatía y solidaridad. Ha sido el símbolo del confinamiento, del apoyo a la causa, de la voluntad de hacer todo lo posible para que el virus pare de propagarse. Es solidario para todos aquellos que lo han vivido de una manera cercana, y llevarla puesta significa respeto pasado y voluntad para frenarlo entre todos.

GABRIEL GUEVARA (actor)

¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto pase?

Será irme de tapas a una terracita de Gran Vía, con mis amigos, es lo que más hecho de menos... ¡qué ganas!

¿Qué lección has aprendido en estos días o qué aspecto has descubierto de ti que desconocías?

YHe aprendido a cocinar, he hecho bastantes recetas y en ese sentido estoy muy contento (¡y orgulloso!).

¿Cómo esperas que sea el mundo que nos espera: distinto, mejor, peor?

Creo que será distinto, y me gustaría que fuera mejor, ya que todos hemos aprendido mucho después de pasar por esto.

¿Eres pro o anti mascarilla? Qué significado tiene para ti?

Hay que llevarla sí o sí. Estéticamente no es el mejor accesorio, pero es una símbolo de responsabilidad en estos momentos.