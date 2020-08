Clemente Lequio zanja la polémica sobre su ausencia en el funeral de su hermano

A través de Instagram.

Fue el pasado 13 de mayo cuando nos enterábamos del fallecimiento de Álex Lequio. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio había estado luchando desde hacía dos años contra un cáncer que, tristemente, no pudo superar. Tras sufrir una recaída el pasado mes de febrero, el joven era ingresado en la clínica Ruber Internacional de Madrid y después era trasladado a Barcelona.

El dicha ciudad fallecía y en plena crisis por el coronavirus, Ana Obregón y Alessandro Lequio se vieron obligados a realizar todas las gestiones y traslados en la más estricta intimidad. Días más tarde, su familia celebró un funeral en Alcobendas, Madrid, donde Aless Lequio fue enterrado, y hasta donde se trasladaron muchísimos amigos y familiares del que, sin lugar a dudas, fue todo un luchador.

Un funeral en el que no estuvo presente su hermano, Clemente Lequio. ¿Por qué? Fue en el programa 'Lazos de Sangre', donde la madre del joven, Antonia Dell'Atte quiso compartir el motivo: "No fue invitado al funeral. Se enteró luego que había esa misa, eso lo tenía que haber dicho su padre".

Unas palabras que ahora su hijo Clemente ha querido matizar y apoyar debido a las críticas que generaron por ser realizadas en un momento en el que todavía los sentimientos están a flor de piel.

"Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundente sin entrar en detalles para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte. Primero, mi madre jamás ha mentido en lo que fue dicho en su última aparición televisiva. Mi madre tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada, aunque haya podido pecar, una vez más, por su honestidad. Segundo, fue el mismo programa el que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermano para poder ganar audiencia y no lo contrario. Gracias", un texto que ha subido en forma de imagen y que ha acompañado con el texto: "Primera y última vez que hablo del tema. Gracias".