El hermano mayor de Álex Lequio comparte un bonito álbum familiar y recuerda lo divertido y cariñoso que era su hermano.

woman.es

La muerte de Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, conmocionó al mundo, con tan solo 27 años el joven fue víctima de un cáncer que duró dos años. Desde hacía un mes que estaba ingresado en una clínica de Barcelona y sus padres no se habían separado de él en ningún momento. La avalancha de mensajes en apoyo a la familia no se hizo esperar. Entre los mensajes más emotivos está el que la actriz que escribió "se me apagó mi vida", pero también los de sus amigos que lo recuerdan con una sonrisa gigante y lleno de alegría y positivismo.

El último en compartir un emotivo mensaje ha sido su hermano Clemente, que lo ha hecho con una serie de imágenes inéditas que subió a Instagram.

- Ana Obregón, rota de dolor, se despide de su hijo Álex Lequio en redes sociales

- Muere Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio

Los hermanos que, según explica '¡HOLA!¡, estuvieron dos décadas distanciados por malos entendidos familiares tras la separación de Alessandro y Antonia dell'Atte, habían vuelto a retomar su relación desde hacía unos años, y desde entonces mantenían una cerca, sana y bonita relación.

Justamente eso muestran las imágenes que ha compartido Clemente para homenajear a su hermano y agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que han recibido en estos momentos tan duros.

"Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos me pregunto como es posible, ¿por qué la vida puede llegar a ser tan injusta? No merecías esto. Nadie merece este dolor", dice el principio del mensaje que acompaña las 10 instantáneas que tiene más de 4.000 me gusta.

"Muchas gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo que habéis mandado no solo a mí, sino a toda la familia. Es increíble y conmovedor ver cuántos habéis sido. Esto demuestra lo mucho que se quiere a Álex y el indeleble ejemplo que ha dejado en él enfrentar la enfermedad con coraje, valentía y dignidad como un auténtico gladiador hasta el final. Te quiero. Todos te quieren Álex y créeme que jamás serás olvidado".

Clemente fue uno de los primeros en enviar un mensaje de adiós a su hermano por las redes sociales: “Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted. Este era su último mensaje. Te quiero, Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar que ya no estás sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", publicaba junto a varias imágenes de ellos juntos.