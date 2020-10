Claudia Ruiz Montoya, así es la novia de Miguel Ángel Silvestre: trabaja en el equipo de comunicación de Agatha Ruiz de la Prada, amiga de Anita Matamoros y es experta en moda

Les han pillado muy acaramelados y, claro, al final Claudia ha tenido que pronunciarse sobre tanto arrumaco.

PILUCA SANTOS

Desde que hace unas semanas los paparazzi cazaron a Miguel Ángel Silvestre y a Claudia Ruiz Montoya juntos, mucho se ha especulado sobre el tipo de relación que tienen el actor y la experta en moda. Y, como era de esperar, por fin se ha pronunciado. “Nos hicieron fotos, yo que sé, somos amigos, me cae genial”, confesó la joven en una entrevista a Europa Press hace apenas unos días. Pero, ojo, que muy poco se sabía de ella hasta ahora.

Como la hermana de Laura Matamoros, Anita Matamoros, de quien es íntima amiga y hemos podido verla juntas en sus redes sociales, la novia de Miguel Ángel Silvestre estudió moda en Milán y para ser más concretas, se ha graduado en el prestigioso Istituto Marangoni de Milán en Estilismo y Dirección Creativa de Moda. Aunque en principio su idea era trabajar como “visual merchandising”, hace 10 meses aterrizó con un contrato en prácticas en el departamento de comunicación digital de Agatha Ruiz de la Prada.

Ella misma se describe como “una persona entusiasta y creativa con fuertes habilidades de planificación y organización y experiencia comprobada en ilustración, textil, diseño de estampados, diseño gráfico y fotografía”. De hecho, durante su etapa en Milán cuenta que ha tenido “experiencia en la organización de sesiones de fotos de moda y que esas experiencias le “enseñaron que las habilidades de organización y planificación son clave para el éxito” de su trabajo.

“Una de las habilidades que más me ha hecho destacar como un conocido estudiante de estilismo de moda en el Marangoni es mi capacidad sobresaliente para observar y pronosticar todo lo que está a punto de ponerse de moda, capturar colores, descubrir nuevas telas, nuevas texturas y nuevas formas”, ha revelado. Y de eso no nos cabe ninguna duda después de echar un vistazo a sus looks: adora los vaqueros, las botas de caña alta, los colores llamativos y el animal print.

De Claudia también sabemos que ha vivido en Vancouver, Bruselas y Milán, aunque actualmente vive en Madrid, donde ha conocido al popular actor, recién incorporado a ‘La casa de papel’, después del confinamiento. De momento, ninguno de ellos ha hecho pública su relación en sus respectivas cuentas de Instagram, a pesar de que tanto Miguel Ángel Silvestre y Claudia son muy activos, sobre todo ella, que además se considera con amplia experiencia de todas las redes. “Experta en el manejo de las redes sociales, Instagram, Snapchat y Facebook, entre otras, y con foco en la comunicación e involucración de clientes actuales y potenciales en dichas plataformas digitales”, reconoce en el portal de búsqueda de empleo donde tiene colgado su curriculum.