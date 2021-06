Así es Claudia Rose, la hija de Michelle Pfeiffer que vive alejada de los focos

La actriz ha publicado una imagen junto a su primogénita, que no suele estar presente en las redes sociales

Noelia Murillo

Dicen que de madres actrices, hijas de la misma condición y lo cierto es que contamos con un sinfín de ejemplos que reducen este tópico a la verdad. Entre ellas, Tippi Hedren y Melanie Griffith, Janet Leigh y Jamie Lee Curtis o Goldie Hawn y Kate Hudson que han seguido caminos parecidos o, al menos, estrechamente ligados a las cámaras y a los rodajes.

Raro es el caso de actrices que han contado con una valorada carrera profesional cuyas hijas no les siguen el rastro, independientemente de cuál sea el éxito que obtengan con las producciones que protagonizan. Pero no cabe duda de que en estos casos, crítica y público suelen comparar el trabajo de ambas y no debe haber nada peor que se busquen paralelismos siendo un personaje conocido (sobre todo, si el resultado de esta comparación va en tu contra).

Puede que ese haya sido el motivo por el que Claudia Rose, la hija mayor de Michelle Pfeiffer, no se haya querido dedicar al cine o, simplemente, porque no tiene interés en él y por eso su recorrido ha sido muy diferente al de su madre. No lo sabemos precisamente porque haya sido ella quien lo ha contado, sino por todo lo contrario: hasta ahora, no sabíamos cuál era el aspecto actual de la hija de la actriz.

Pero ha llegado ese día en el que la protagonista de Scarface nos ha devuelto la imagen de Claudia, de quien no sabíamos nada desde hace 11 años. Su última aparición pública se produjo en la gala de los Premios Oscar de 2010, donde posó junto a su a su madre y su padre, el productor David E. Kelley. Por entonces, tenía 17 años y, aunque está igual de guapa, no podemos evitar sorprendernos con su espectacular físico actual.

En la imagen que ha escogido Pfeiffer para compartir con sus fans aparecen ambas muy sonrientes, con la leyenda “de paseo por la ciudad con mi chica”. Rápidamente, amigas y conocidas de la actriz, como la diseñadora Samantha McMillen o Jessica Capshaw, una de las protagonistas de la serie Anatomía de Grey; les han enviado comentarios de cariño para celebrar la buena relación que se palpa entre madre e hija.

¿Y por qué no hemos sabido nada de Claudia durante este tiempo? Muy sencillo: la que fuera Catwoman en la película de Tim Burton Batman Returns siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Desde que comenzó su relación de pareja con el productor de Ally McBeal —con quien se casó en 1993—la actriz estableció una línea muy bien delimitada entre su vida personal y profesional.

Por ello, de sus hijos, Claudia, de 28 años, y John Henry, de 26, apenas se conocen datos. Se sabe que la intérprete comenzó los trámites de la adopción de Claudia cuando aún no había conocido a su actual marido y, un año más tarde, nació su hijo pequeño fruto de la relación entre ambos. A él le perdimos la pista incluso antes que a su hermana. De ella, sabemos que está licenciada en Lenguas y Literaturas Eslavas por la Universidad de Princenton y actualmente está inmersa en un doctorado en la Universidad de Columbia. ¡Seguro que le queda un camino muy interesante por recorrer!