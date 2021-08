La actriz protagonista de 'Dead To Me' ha revelado haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple y ha hablado en Twitter de cómo convive con la enfermedad.

María Viéitez

Christina Applegate ha confesado padecer esclerosis múltiple (EM), una enfermedad neurológica que afecta al cerebro y la médula espinal. La actriz de 49 años ha dado la noticia a sus seguidores a través de su perfil de Twitter y ha querido compartir su experiencia durante lo meses en que ha estado conviviendo con la noticia y con la enfermedad.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

"Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho las personas que conozco que también tienen esta enfermedad. Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino sigue su curso. A menos que algún imbécil lo bloquee" han sido las optimistas y generosas palabras que Christina ha compartido recientemente.

Tras ese primer tweet, la actriz continuó añadiendo: "Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple, 'nos levantamos y tomamos las medidas indicadas'. Y eso es lo que yo hago. Así que ahora pido privacidad. Mientras paso por esto. Gracias, abrazos y besos".

No es la primera vez que Applegate se enfrenta a una enfermedad. En el año 2008, la actriz de 'Anchorman' fue diagnosticada con un cáncer de mama que logró superar pero que le obligó a someterse a una mastectomía. Además, decidió extirparse los ovarios y las trompas de Falopio en 2017 para así evitar un posible cáncer de ovarios.

A pesar de las dificultades a las que la actriz se ha enfrentado, Appelgate siempre se ha enfrentado a sus problemas de salud con humor y buena actitud. Después de aquellas cirugías bromeó en una entrevista con 'Today' diciendo que era su manera de tomar el control de todo, y añadió entre risas: "Ahora, esperemos que no me atropelle un autobús".

Estrellas como Selma Blair, que coprotagonizó junto con Christina Appeldate y Cameron Díaz la película de 2002 'La cosa más dulce', también conviven con la enfermedad. Blair reveló su diagnóstico en el año 2018 y, desde entonces, ha compartido su experiencia con la enfermedad actualizando constantemente a sus seguidores y brindando su apoyo a todos aquellos que también la padecen.

En el año 2019, la actriz de también 49 años expresó sentirse "muy enferma" mientras se sometía al tratamiento de la enfermedad autoinmune. "Esta es la verdad. Me siento muy enferma. Estoy vomitando y todas esas cosas de las que no es adecuado hablar. Mi hijo huyó. De mí. Tengo que llevarlo a la escuela. Los tratamientos médicos tienen sus efectos", dijo. Pero añadió: "Voy a superar esto. Lo haremos. Esto pasará. Y a las mamás y los papás que ven a sus hijos enfermos a causa de las cosas que deben tomar para sentirse mejor... Los abrazo. Me alegro de ser yo y no mi hijo".

Han sido muchos los usuarios que han apoyado a Applegate desde el momento en que hizo pública la noticia. También han sido muchas las estrellas las que le han dado las gracias por compartir el diagnóstico y han reconocido su valentía.

Entre ellos, Josh Gad, actor y doblador estadounidense amigo de la actriz, ha dicho: "No conozco una persona más fuerte, valiente y con más coraje corajuda que @1capplegate [Christina Applegate]. Ella no se definirá por este diagnóstico y superará cualquier obstáculo que se le presente. Pido a todos que envíen mucho amor y positividad a mi amiga".