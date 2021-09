Christina Aguilera celebra (y recrea) uno de sus más icónicos posados

La cantante vive una de sus etapas mas felices. Para celebrarlo y promocionar el próximo evento en el que participa, ha recreado el posado de la portada de uno de sus más icónicos álbums, 'Stripped Vibes'.

María Viéitez

Huelga decir que Christina Aguilera es una de las estrellas del pop más versátiles y que mejor han sabido adaptarse a los cambios de la historia de la música comercial más reciente. Tardó más bien poco en convertirse en un icono tras saltar a la fama allá por 1999, y ahora, mientras vive una de sus etapas más felices, ha querido hacer un homenaje a su carrera recreando uno de los posados que la convirtieron en una estrella.

Aguilera participará el próximo 11 de septiembre en el Festival LadyLand de Brooklyn, en Nueva York. Y para promocionar el evento y homenajearse a sí misma y su carrera, que nunca está demás, ha subido a su perfil de Instagram un sexy posado claramente inspirado en las fotografías que utilizó para la portada de su álbum 'Stripped Vibes' de 2002.

De forma casi idéntica a lo que muestran aquellas fotografías, Aguilera, de 40 años, posa en 'topless' y con tan solo unos pantalones vaqueros. Su melena, lisa, larga y rubio platino, muy similar a la que la cantante lucía en aquel entonces, cubre su pecho. "Una semana hasta el @ladylandfestival ¿Quién va a estar allí?", escribió Christina a modo de título.

Sus seguidores y acérrimos fans apenas tardaron en percatarse de las similitudes entre esta fotografía y la que perteneciese al 'photoshoot' del álbum lanzado en 2002. "Flashback de la portada de Stripped" y "Sirviéndonos de STRIPPED" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Su prometido desde hace ya siete años, Matthew Rutler, tampoco dudó en reaccionar a tan sensuales imágenes y mostrarle su apoyo con un divertido comentó: "Yo voy a estar allí. Sobre todo, después de ver esto".

Esta será la primera vez que la estrella del pop, que encabeza el cartel en esta edición del evento, vuelve a actuar en Nueva York desde que participase en el Radio City Music Hall de 2018.

El pasado mes de agosto, Aguilera compartió en sus redes la celebración de cumpleaños que ella y Rutler organizaron para su pequeña, Summer Rain, que cumplía siete años. "Feliz 7º cumpleaños, mi dulce, reflexiva, divertida, creativa, con alma y espíritu vibrante... ¡el tiempo pasa demasiado rápido, pero cada año estoy más asombrada del hermoso humano que eres y cómo sigues creciendo!".

La cantante ha confesado en alguna ocasión que es probable que en el futuro le regale a su pequeña algunos de los 'looks' de alfombra roja que la convirtieron en un icono de rebeldía e independencia, en toda una mujer empoderada y, como dijo en alguna ocasión, "consciente y orgullosa de su sexualidad".

"Puede que sí. Ella es muy interesante, […], pero no es el tipo de chica a la que le gustan los aspavientos. Juega con la idea de pintarse las uñas o teñirse el pelo incluso, y luego dice: 'No, no quiero pasar por eso'", comentó Aguilera entre risas. "Simplemente no es un alboroto, ¿sabes? No quiere estar incómoda. Le gusta que la ropa sea 'acogedora', y parte de mi vestuario de los últimos años no es acogedor. Es sólo para mostrarlo", concluyó.