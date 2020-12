Chris Evans interpretará a Buzz Lightyear: ¡No te pierdas las primeras imágenes!

La estrella del Capitán América, Chris Evans (39 años), interpretará al mismísimo Buzz Lightyear en la próxima entrega de Toy Story producida por la factoría Pixar, según acaba de anunciar Disney en su junta de accionistas.

La nueva historia narra los orígenes del tierno personaje Buzz Lightyear y de como pasó de ser piloto de pruebas a convertirse en el héroe espacial que es, cuyo grito de guerra hemos interiorizado niños y adulto: "Hasta el infinito y más allá".

El director de la nueva película que se estrenará el 17 de junio de 2022 es el mismo que codirigió 'Encontrando a Dori', Angus MacLane.

Chris Evans está muy emocionado con su nuevo papel. "Ni siquiera tengo las palabras", escribió en respuesta a la noticia, además de tuitear el emocionante teaser. “Con una explosión en los cines el 17 de junio de 2022, Lightyear es la historia definitiva del Buzz Lightyear original. Con la voz de @ChrisEvans, prepárate para ir al 'infinito y más allá' con Lightyear ", anunció Pixar.

