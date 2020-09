Los famosos defienden a Chris Evans tras el escándalo de su fotografía 'no apta para todos los públicos'

Son cosas que pasan.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que 2020 no está parando de dejarnos alguno que otra sorpresa y/o escándalo. Sin embargo, y por una vez, el mundo del espectáculo ha sabido tomarse con humor una situación que el pasado sábado estallaba en Twitter. Todo comenzó cuando Chris Evans (actor conocido por dar vida al Capitán América), subía a su Instagram Stories un vídeo en el que, al final, se veía el carrete de imágenes de su móvil. Hasta ahí nada fuera de lo normal, aunque estaba claro que había sido un despiste ya que esas imágenes forman parte de su intimidad.

Pero como a los fans no se les escapa ni una, todos se dieron cuenta de que entre esas fotografías había una 'subida de tono'. En ella se podía ver la silueta en la sombra de un pene y las capturas de pantalla de este momentazo no tardaron en comenzar a circular por Twitter como la pólvora. Segundos después, y consciente del error, Chris Evans no dudaba en borrar ese Stories y daba la callada por respuesta. Un silencio que, en el momento de escribir este artículo, todavía se mantiene.

Por supuesto, y para respetar su intimidad y para no meter el dedo en la llaga, nosotras no vamos a publicar la imagen porque, independientemente de que dé visitas o no, lo que está claro es que hay que respetar la intimidad del actor y que un error lo puede tener cualquiera. Es más, muchos de sus compañeros de profesión y otras celebrities, han querido mostrarle su apoyo en estos complicados momentos para el intérprete. Mark Ruffalo, sin ir más lejos, compañero del actor en 'Los Vengadores' escribía lo siguiente en Twitter.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Chrissy Teigen, modelo y mujer de John Legend, también aprovechaba para ponerle un poco de humor y confesar vía Twitter que si tenía alguna imagen de sus pechos en el móvil eran todas de sus amigas, no de ella. Lo dicho, un error lo comete cualquiera y los usuarios de las redes sociales deberían ser capaces de no convertir en viral imágenes que pertenecen a la vida privada del actor y que él nunca quiso que viesen la luz.