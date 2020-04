La divertida manera de Chenoa de presumir de abdominales

La cantante también aprovecha el confinamiento para mantener la forma física.

Hay muchas celebrities cuya imagen se ha disparado durante la cuarentena por la cercanía y empatía que han mostrado estas semanas con sus seguidores, pero lo de Chenoa está a otro nivel. Nos ha hecho reír como nadie con su buen rollo permanente y su naturalidad desbordada. Y encima ha aprovechado el confinamiento como pocos.

Le ha dado para cortarse (mal) el pelo, probar en el mundo de la pastelería con ideas tan alocadas como divertidas, ha rescatado fotos antiguas del baúl de los recuerdos y hasta le ha dado tiempo para mantenerse forma. ¡Esos abdominales no salen solos!

"Ya empiezo a notar el deporte y estoy muy contenta", ha escrito la artista de origen argentino en el texto con el que acompaña una fotografía en la que viste un top deportivo que deja a la vista su 'six pack', un término con el que no debe estar muy familiarizada si tenemos en cuenta como se ha referido a él en uno de sus últimos stories. "Trix pack".

La jurado de 'Tu cara me suena' ha reconocido que el deporte no siempre le apetece, y está consiguiendo sacar las ganas de hacerlo incluso en los días en los que no hay rastro de ellas. "Combino cardio y fuerza. Y si no hay ganas, 30 minutos de lo que sea", le ha confesado a una seguidora que le ha preguntado si sigue algún tipo de entrenamiento o entrenador específico. A otra le ha respondido que el cardio es "lo que menos me gusta".

Lo importante de verdad es verle feliz, con "una sonrisa", como ella misma dice en la publicación. Es un gusto ver a alguien compartir la felicidad que ella transmite en esta situación extraordinaria tan complicada para todas, así que ojalá siga siendo así durante mucho tiempo. Por su felicidad y porque nos lo estamos pasando pipa siguiendo su diario de la cuarentena particular en su perfil oficial de Instagram. Si es "trix pack" o 'six pack' es lo de menos, aunque dan ganas de bautizar así en su honor a la tableta de chocolate abdominal.