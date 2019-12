Seguramente, el de Chenoa sea el mensaje más romántico y sincero que leas hoy

La cantante ha escrito una preciosa dedicatoria en Instagram.

Llega el comienzo del año nuevo y la época de hacer balance. Son muchas las celebrities que en 2019 se han sumado a la tendencia de realizar un resumen de los últimos doce meses en sus 'stories' con los momentos más increíbles del año. Chenoa, por su parte, ha optado por un método más tradicional: una única publicación en su 'feed' de la red social pero que incluye un texto y una imagen tan emotivos que nos han hecho tragar saliva.

La cantante ha compartido en su perfil una imagen muy romántica en la que aparece besándose apasionadamente con su pareja y prometido, el cirujano Miguel Sánchez Encinas, con quien se casará próximamente y a quien pudimos conocer el pasado mes de marzo, cuando acompañó a su chica al estreno de la obra de teatro 'Looking for Europe'.

Es a él a quien dedica, en parte, el post, que también es una reflexión personal sobre lo que ha vivido a lo largo de 2019. El escueto "Gracias, 2019. Gracias, 2020" que protagoniza el pie de la fotografía cobra intensidad con un añadido: "Tú eres para mí, me lo ha dicho el viento", y dos hashtags: uno con el nombre de su chico, #Miguel, y otro con la palabra en italiano "demasiado" (#troppo).

Pero, además, ha añadido unas frases sobre la fotografía que nos han atravesado: "Nada ni nadie llega por casualidad a nuestras vidas, todo lo que hemos vivido y vivimos son intuiciones y pistas para llegar al lugar donde queremos estar justo cuando debemos estar, aunque no seamos conscientes". En su 'stories', además, ha añadido su canción 'Te encontré', un tema romántico con estrofas como esta: "Cuanto más busqué, más sufrí, más luche / más profundo caí, más lloré / no había nadie allí consolándome / y cuando al fin de pelear, me cansé / y sola en mi soledad me quedé / el cielo te envió, te encontré".

En realidad, tal vez sea la felicidad que transmiten sus palabras la que emocione tanto.

El pasado 25 de junio, cumpleaños de la cantante, la pareja confirmó sus planes de boda. Atrás dejamos ya para el recuerdo (o el olvido) su lejana ruptura con David Bisbal (esa que nos hizo sentir a todas que éramos un poco Chenoa), así como aquella cobra que ambos protagonizaron y que dividió a los fans de uno y de otra.

Desde aquí, no podemos por menos que felicitar a Chenoa y Miguel y desearles lo mejor para 2020. Las buenas noticias para Chenoa serán, además de las concernientes al corazón, a las profesionales: la artista ha anunciado que volverá en 2020 con el programa de Antena 3 'Tu cara me suena'.