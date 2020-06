Chenoa ha compartido una romántica foto con su prometido para dar la bienvenida al mes de su boda

El confinamiento aplazó el enlace, previsto para el 4 de junio.

C. H. | Woman.es

Hace un año, conocíamos la buena nueva: Chenoa y su prometido, Miguel Sánchez Encinas, estaban organizando su boda. Más tarde desvelaban la fecha elegida para darse el "sí, quiero": el 4 de junio de este mismo año, es decir, este miércoles. Sin embargo, el confinamiento ha trastocado sus planes y, como tantas parejas, la cantante y el médico se han visto obligados a aplazar el gran evento.

Eso no ha impedido, sin embargo, que Chenoa haya compartido en las redes, en vísperas de aquella fecha, una de sus imágenes más románticas para celebrar su amor. "Feliz junio a todos. Yo no puedo pedir más", ha escrito junto a los hashtags #troppo e #infinito, y una fotografía en la que vemos a su chico besándola mientras ella sonríe a la cámara. Por si alguien no se había enterado, ha subido la misma instantánea a sus 'stories'.

Una hora después, añadía un nuevo comentario a la publicación llena de corazones rojos para demostrarnos que, haya boda o no, está atravesando un gran momento junto a su pareja, algo que ha llenado la página de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus fans.

Pese a la cancelación de la boda, Chenoa nos ha proporcionado en redes algunos de los momentos más divertidos de esta etapa gracias a sus montajes de vídeo junto a sus excompañeras de 'Operación Triunfo', sus sensuales bailes frente al espejo con mono 'superslim' y taconazos, y sus mascarillas pop llenas de flores para poner color a la primavera que va alternando con otras en colores pasteles, según su outfit (y que nos dieron ganas de sustituir de inmediato nuestras mascarillas azules quirúrgicas por otras más bonitas).

También ha lucido abdominales mostrando que el confinamiento no es motivo para dejar de estar en forma.

Sin duda, Chenoa vive un buen momento. ¡Enhorabuena!