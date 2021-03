Chenoa hace tiempo que no tiene su famoso chándal pero sí tiene guardado un vestido que le regaló David Bisbal

Así lo ha confesado ella misma en un programa de TVE.

Chenoa ha sido una de las protagonistas en el programa de TVE 'Dos parejas y un destino' junto a Jesulín de Ubrique, Perico Delgado y La Terremoto de Alcorcón. De esta surrealista reunión televisiva, la mejor perla la ha dejado la artista de origen argentino, que en una conversación con la humorista, no ha tenido problemas en hablar sin tapujos de su relación con David Bisbal, de cuya ruptura han pasado ya casi dos décadas.

Pese a que el tiempo ha puesto tierra de por medio, aquel noviazgo de casi tres años fue seguido de cerca por todo el país, y el final del mismo generó un terremoto social mayor incluso que el que ha ocasionado la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas. Chenoa es consciente de ello, aunque en el programa ha parecido estar ya un poco cansada de que se siga hablando de ello. "Yo sigo respondiendo porque me siguen preguntando", le ha dicho a La Terremoto.

A las preguntas de esta, Chenoa ha ido dando respuesta con total honestidad. Bien es cierto que ya lo ha hecho en otras ocasiones, por lo que no tiene mucho que esconder al respecto.

Ha vuelto a contar, por ejemplo, que no tienen apenas relación, y que ya no sabe dónde está el famoso chándal con el que salió, rota emocionalmente hablando, con la prensa tras confirmarse su ruptura con Bisbal, y le ha salido del alma un "¡Hombreee!" junto a su sonrisa que lo dice todo cuando su interlocutora le ha dicho algo así como que no tenía muy claro quién de los dos, si ella o Bisbal, dio el paso de acabar la relación.

"De David guardo un vestido que me regaló. Eso no lo he tirado”. Chenoa (@Chenoa) cogió su camino y David Bisbal el suyo. 💔 #DosParejasSevilla



Pero, cuando pensábamos que no iba a aportar nada nuevo sobre su relación con David Bisbal, Chenoa ha contado una anécdota que no es más que eso, pero que a muchos fans de ambos seguro que les llama la atención: del famoso chándal gris con el que apareció llorando en la puerta de su casa que le costó "6 euros" desconoce su paradero porque contó que lo regaló, tampoco tiene el teléfono del cantante de 'Bulería' guardado en su agenda, pero lo que sí tiene en su armario todavía hoy es un vestido que le regaló el cantante almeriense.

"Eso no lo he tirado", le ha dicho a La Terremoto de Alcorcón justo antes de admitir que por aquel entonces "El pobre no tenía miles de euros, era una época en la que había que currar y aprovechar el momento".

Desconocemos cuál es la prenda a la que se refiere la concursante de 'Operación triunfo 1', pero internet ya se ha llenado de teorías y especulaciones en torno a él para averiguarlo...