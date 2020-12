El sólido mensaje de Chenoa a Natalia de 'OT' por la ruptura amorosa de esta tras 13 años de relación

Las palabras que todas necesitamos cuando atravesamos un trance de estas características.

C. H. | Woman.es

Las relaciones nunca son fáciles (aunque tienen momentos fantásticos) y, mucho menos, las rupturas. Así lo entiende y lo sabe, porque lo ha sufrido en su propia piel como lo hemos sufrido prácticamente todas, Chenoa. Por eso, al saber que su amiga Natalia, concursante con ella de la primera edición de 'OT', acababa de terminar su relación de 13 años con el futbolista Álex Pérez, no ha dudado en dedicarle un tierno y poderoso mensaje a través de las redes.

"Te agarro fuerte de la mano, como hice hace 20 años. Tq", ha escrito la cantante, ofreciendo a la vez apoyo y fortaleza, algo que la Natalia no ha tardado en agradecer. "Gracias por estar a mi lado y levantarme cuando peor estaba".

Al parecer, no es la primera vez que Chenoa se convierte en soporte de Natalia, quien poco antes había compartido la verdad sobre su relación (y, también, su dolor) en su perfil de Instagram.

"Mi canción favorita decía 'Nada es para siempre....' y no lo quería creer. 💔 Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos, nos enfrentamos a momentos buenos y malos, disfrutamos muchísimo, recorrimos medio mundo juntos y nos quisimos a más no poder pero la vida es así y, después de 13 años, nuestros caminos se han separado. Para mí no es nada fácil escribir estas palabras pero quería hacerlo 😞 Empiezo un nuevo camino sin rencor, empiezo a conocerme de otra manera y a ser fuerte, pero todo muy poquito a poquito ya que está siendo difícil y duele 💔. Siempre estará en algún rinconcito de mi corazón por todo lo que vivimos. Toca seguir adelante ....", son las palabras con las que la extriunfita se ha dirigido a sus seguidores, junto con una fotografía mirando a un puesta de sol junto al mar.

La historia de Natalia y Álex comenzó, como ella misma ha contado, hace mucho tiempo, en 2007. Desde entonces, ha sido una de las parejas conocidas más sólidas. A partir de ahora, sus rumbos se separan, aunque por parte de Natalia, como ha dicho en su mensaje, "sin rencor".

Los contratiempos amorosos tampoco son desconocidos para Chenoa, quien vio hace años cómo su ruptura con David Bisbal -un episodio doloroso e inesperado para ella- se convertía en un asunto público. Afortunadamente, el tiempo lo cura todo y la cantante ha llegado a hacer humor -e incluso ha impreso camisetas satíricas- de aquella situación.

Actualmente, atraviesa un gran momento, prepara su boda ,será uno de los rostros que protagonizará la gala de Nochevieja de Televisión Española y su Instagram no deja brillar: los looks que lucirá prometen deslumbrarnos.