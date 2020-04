La cantante comparte imágenes de su primer disco para hacerle un homenaje muy especial y desata la locura entre sus fans.

Woman.es

Bien dicen que el tiempo vuela y aunque parece que fuera ayer ya han pasado 18 años desde que Chenoa publicara su primer álbum homónimo. La mallorquina, que en junio cumplirá 45 años, aprovechó las redes sociales para recordar con cariño y nostalgia el disco que fuera el principio de su exitosa carrera. "Feliz cumple. Ya eres mayor de edad", ha escrito en sus redes sociales, y las reacciones de sus fans no se hicieron esperar.

- Chenoa se pone nostálgica y saca del baúl de los recuerdos una foto de niña (con lookazo incluido)

- Galletas caseras sin azúcar, la sencilla receta que Chenoa ha compartido con sus seguidores de Instagram

Chenoa quedó en cuarta posición en la final de Operación Triunfo que se celebró en el año 2002, dando así comienzo a 18 años de grandes éxitos musicales como: "Atrévete","Cuándo tu vas", "Todo irá bien", "Absurda Cenicienta", entre otras.

La nostalgia ha invadido también a sus fans que recordado sus inicios en el mundo de la música con mensajes como: " Jo me acuerdo mi histeria cuando la ponían en las discotecas!! Entonces me hacían corrillo para hacer la coreo", "Buah! He vuelto a mis 10 años, lo tengo guardadito todavía", "Fue sólo el comienzo de una gran carrera!!!! Te quiero belleza", "Hace 18 años viniste a Venezuela, tenía como 1 semana de aprender a manejar y baje a el aeropuerto a las 12 de la noche, estaba lloviendo... Todo por ver a Chenoa", "Yo sigo viendo tus videoclips todos y escuchando tu música. Me da mucha fuerza y coraje muchos besos desde la sierra de madris", fueron solo algunos de los mensajes que recibió la interprete.

Chenoa compartió la portada del disco en la que la artista aparecía mirando fijamente a la cámara y con un escote de vértigo, llevaba el pelo con efecto wet y un maquillaje natural.

Durante esta cuarentena la hemos visto no solo abrir el baúl de los recuerdos, sino también preparar pasteles de chocolate o cortarse el pelo.