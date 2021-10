Un juez exime a Charlie Sheen de pagar la manutención de las hijas que comparte con Denise Richards

María Viéitez

Charlie Sheen ha sido eximido de seguir pagando la manutención de las hijas que comparte con Denise Richards. La petición de suspender la ayuda económica a su exesposa fue presentada en los tribunales por el equipo legal el actor hace tiempo. Una vez aprobada por el juez y de acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso Entertainent Tonight, Richards ha presentado ningún recurso.

Denise Richards y Charlie Sheen comparte dos hijas adolescentes, Sami, de 17 de años, y Lola, de 16. Según informan fuentes cercanas, Sami vive con el actor. Lola, por su parte, vive con Denise, pero se queda con frecuencia en la casa de su padre, sobre todo en las ocasiones en que Richards tiene que rodar.

Al parecer, Denise no acudió a los juzgados para la resolución de la petición de Sheen debido a que estaba trabajando fuera del estado, algo con lo que el actor de 56 años ya contaba. Y a pesar de que la actriz de 50 no ha presentado nunca ninguna apelación contra la solicitud de su exmarido, Sheen lleva dos años presionando a la justicia para acelerar el proceso, exactamente desde la fecha en que presentó la petición. Según informan fuentes a ET, fue hace cuatro cuando dejó de pagar la manutención de las adolescentes.

Sheen y Richards se casaron en 2002 y estuvieron juntos hasta 2006. El actor también es padre de dos hijos gemelos, Bob y Max, de 12 años, con su también exesposa Brooke Mueller. Por ultimo, comparte una hija de 36 años, Cassandra Estevez, con Paula Profit.

Esta noticia llega poco después de que un vídeo de Sami se hiciese viral en TikTok. La joven de 17 años explicaba en el clip que el hogar de su madre es "abusivo", unas acusaciones que, al parecer, dejaron a Richards destrozada. "Hoy hace 1 año: atrapada en un hogar abusivo, me odiaba a mí misma, pasaba días sin comer ni dormir, estaba locamente deprimida, odiaba la escuela...", contaba Sami en la publicación.

Poco después de este primer post, publicaba un segundo vídeo en el que escribía: "Ahora: por fin me he mudado de la casa del infierno, he tenido un despertar espiritual, tengo dos gatos, soy feliz y soltera, estoy llena de amor propio y he dejado el instituto".