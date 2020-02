El 'challenge' que Jennifer Lopez ha inspirado a favor del cuerpo de la mujer

¿Te apuntas?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue hace una semana cuando Jennifer Lopez dejaba a todos sin palabras cuando decidía subir una imagen de su cuerpo en bikini en una fotografía que se realizó en el baño de su casa. Y sí, puede que en la era de las Kardashian estemos acostumbradas a este tipo de imágenes, pero en esta ocasión, la cantante ha provocado toda una auténtica revolución.

Tras acaparar los titulares de medio mundo al demostrar que a sus cincuenta años puede presumir de cuerpo de infarto, los seguidores de la intérprete decidieron seguir su ejemplo. Porque no importan los abdominales, los bikinis, las estrías, la celulitis, si eres más o menos alta, si tu pelo luce mejor o peor, lo verdaderamente importante es quererse a una misma.

Un discurso que Jennifer Lopez siempre trata de transmitir y que este 'selfie' ha sido el generador de una respuesta totalmente inesperada pero súper positiva. ¿Por qué? Porque a partir de esta imagen, mujeres de todo el mundo se lanzaron a imitar esta misma fotografía bajo el lema #JLChallenge.

Una iniciativa de la que también se han hecho eco los medios y que está ayudando a mujeres de todo el mundo a empoderarse. "Siempre me ha parecido que estamos sometidas a mucha presión para lucir siempre perfectas. No podemos sucumbir a unos cánones de belleza que son, objetivamente hablando, imposibles de cumplir", decía Jennifer Lopez durante una reciente entrevista.

Y es que, como ella misma confiesa, su trabajo la "obliga" a mantenerse en forma, pero por motivos puramente de salud: "No podría hacer todo lo que hago en el escenario si no me cuidase. Pero esta es mi realidad, hay otras muchas y no todas las mujeres tienen los medios o el tiempo para hacer esto. Así pues, tenemos que trabajar entre todas para romper esas barreras que aún existen a día de hoy en nuestra sociedad". Así se habla.