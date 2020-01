Las fotos más cariñosas y las palabras más sinceras de Cesc Escolà, profesor de gimnasia de Operación Triunfo

Cesc Escolà ha pasado de ser un deportista anónimo a convertirse en uno de los nombres más buscados por Internet.

Cesc Escolà (27 años) es el nuevo profesor de educación física de Operación Triunfo, el concurso musical de la productora catalana Gestmusic. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE) y cuenta con un máster universitario en Formación de Profesorado. Trabaja como entrenador de fitness en varios gimnasios de Barcelona, además de ejercer como profesordel grado superior de Acondicionamiento Físico en la Escuela San Ignacio de los Jesuitas de Sarriá.

Fueron tres compañeros de carrera los que le pusieron sobre la pista de la oferta de trabajo. "No sabía por qué buscaban un perfil como el mío pero decidí enviar el currículum", explica Escolà en el diario Nació Digital. En la publicación destacan que una de las cosas que le pidieron durante el la entrevista fue si tenía vergüenza: "Me explicaron que si superaba el resto de pruebas pasaría a formar parte de un programa de televisión que se emitiría en directo, pero no me concretaron cuál ", señala. Cuando le comunicaron que el programa era, nada más y nada menos, operación triunfo, "No me lo podía creer", dice.

El perfil de Instagram de Cesc es muy inspirador. El post motivacional deja en evidencia sus pensamientos. "Nunca te duermas sin un sueño, ni te levantes si n un motivo. Tampoco vivas por nadie que no está dispuesto a vivir por ti. Ningún día se parece a otro ni nadie se parece a ti. Solo hay una persona capaz de hacerte feliz para el resto de tu vida y esa persona eres tú misma. Si hay gente dispuesta a entrar en tu vida, déjala que entre. Si hay gente que quiera salir de ella, que salga. Pero que no se queden en la puerta porque molestan a los que quieren entrar" señala en un post de 2014.

En 2016, Cesc publicó varias fotografías con su perro, un mastín precioso, que protagoniza varias fotografías de 2015 y 2016.

Amante de los deportes acuáticos, Cesc también practica esquí, boxeo y baila de escándalo, según se puede ver en los bailes del gimnasio.