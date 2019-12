“Sufro dolor crónico, una enfermedad neurológica y Ehlers Danlos, y solo quería decir a todos aquellos que estéis sufriendo dolores, ya sean físicos o emocionales, que os quiero, seguid adelante”. Con esta declaración en sus redes sociales la cantante australiana SIA confesó recientemente que está enferma. De la enfermedad neurológica que la ataca solo sabemos que la padece desde que hace tres años una intervención rutinaria acabara en desastre para un nervio que desde entonces le está haciendo la vida imposible. Por su parte, el síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno hereditario raro que afecta al tejido conectivo provocando una flexibilidad externa en las articulaciones y una piel excesivamente elástica. Esto, a primera vista, no parece tan grave, pero la realidad es que las personas que padecen este síndrome pueden tener problemas para curar sus heridas porque tanto sus tejidos como sus órganos son muy frágiles, lo que también complica las intervenciones quirúrgicas.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.