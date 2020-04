'The Big Bang Mansion': la espectacular casa de Kaley Cuoco y su marido Karl Cook

Vecinos de las Kardashian.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Parece que corren buenos tiempos a nivel inmobiliario para los famosos en Estados Unidos. A pesar de la pandemia que está azotando al mundo debido a la propagación del coronavirus, son muchas las celebrities que están estrenando casa en California, y más concretamente en Los Ángeles.

Este es el caso de Kaley Cuoco y de su marido, Karl Cook, quienes se han mudado recientemente a una mansión en Hidden Hills, a pocos kilómetros de Calabasas, donde viven las Kardashian. Una propiedad a la que se trasladaron a mediados de marzo, justo cuando comenzó el confinamiento, y que está poniendo a prueba su matrimonio. ¿Por qué? Pues porque hasta entonces vivía cada uno en su casa.

"Hasta que no tuvimos la casa que íbamos a compartir totalmente preparada, cada uno de nosotros siguió viviendo en sus respectivos hogares", declaró la actriz de 'The Big Bang Theory' hace meses, incluso cuando ya le había dado el 'sí, quiero' a su marido. Una decisión que no sorprendió en absoluto ya que Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk también tomaron una decisión similar. Cosas de famosos, ya sabéis.

Pero lo realmente importante aquí es la espectacular mansión en la que están viviendo la actriz y el empresario (Kaley y Karl). La propiedad cuenta con piscina, establos (la intérprete es una apasionada de la hípica) y hasta una casa de invitados en la que no nos importaría nada alojarnos. Y sí, las imágenes puedes verlas aquí.

Aunque lo cierto es que esta propiedad no tiene nada que envidiarle al espectacular apartamento que han adquirido recientemente Victoria Beckham y David Beckham en Miami.

Así es el espectacular apartamento en el que vivirán los Beckham en Miami Ver 6 fotos

Esta maravilla de apartamento forma parte de un espectacular edificio diseñado por la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid y, fantasía, tiene hasta un helipuerto en la azotea. Y cuidado porque, aunque apartamento, la 'casita' cuenta con cinco dormitorios, siete baños y y multitud de balcones.

Pero volviendo a Los Ángeles, los que parece que también han encontrado casa allí han sido los duques de Sussex. Gracias a un descuido de una agente inmobiliaria californiana en Instagram, nos hemos enterado de que los duques de Sussex podrían haberse hecho ya con la casa de sus sueños en Malibú. ¡Fantasía! El periódico 'The Sun' fue quien se dio cuenta de que Andrea Pilot, una agente inmobiliaria de Los Angeles, había escrito lo siguiente en su cuenta de Instagram: "Grandes noticias. El príncipe Harry y Meghan han comprado la casa de Mel Gibson".

Una publicación en Instragram que Andrea se apresuró a borrar cuando 'The Sun' contactó con ella. Sin embargo, cuando dicho periódico habló con la inmobiliaria, la empresa solo dijo que se había firmado un contrato de confidencialidad con los compradores y no podían decir nada.

Sea como fuere, parece más que probable que los duques de Sussex hayan comprado una 'casa' (por no decir mansión) ubicada en las colinas de Malibú y que perteneció en el pasado a David Duchovny y a Mel Gibson. Una propiedad que habrían adquirido por 13,4 millones de dólares y que cuenta con cinco habitaciones, dos piscinas, un gimnasio y una suscripción a un 'beach club' cercano a esta residencia.