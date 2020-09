La cantante Lizzo habla claro: "Estar gordo es algo normal, no es algo 'body positive'"

Bien dicho.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Con el paso de los años, los cánones de belleza que se han establecido y que hemos asumido como 'normales' han sido extremadamente inalcanzables. Tallas pequeñas y cuerpos cada vez más estilizados nos hacían presagiar que, en algún momento, esta burbuja de aparente belleza y perfección terminaría por explotar. Y aunque aún seguimos luchando por ejemplos más reales de lo que es el cuerpo de la mujer, aún queda mucho por recorrer.

Así ha querido recordarlo la cantante Lizzo, quien siempre ha sido firme defensora de ejemplos de belleza reales: "Creo que no se trata de ser 'body positive' se trata de ser 'body normative'. Me gustaría normalizar el cuerpo, tanto de hombres como de mujeres. No creo que mi deber sea decir "oh, qué bien, todo este movimiento está muy bien porque es muy positivo". No, hay que normalizarlo. Estar gordo es normal, no es algo 'body positive'", asegura.

"Creo que le debo eso a toda la gente que comenzó a hablar de gordura sin darle importancia. Debemos hacer sentir incómoda a la gente para que podamos seguir avanzando en este sentido. El cambio siempre es incómodo, ¿verdad?", sentencia en una entrevista concedida al número de octubre de una conocida revista de moda.

En cuanto al impacto que su imagen y sus canciones están teniendo en la cultura también ha querido matizar que "creo que es importante que asuma toda la responsabilidad de la forma en que el mundo me percibe porque esa es la forma en que percibirán a alguien que se parezca a mí en el futuro. Tal vez, con suerte, eso le daría a alguna joven alguien a quien admirar y le quitaría la oportunidad a alguien de convertir su singularidad en un arma contra ella. Tuve que viajar por el mundo y tuve que conocer gente y leer mensajes privados, mirarlos a los ojos y escuchar sus historias para creer que estaba causando un impacto de manera positiva. Y ahora que creo en mí mismo de esa manera, continuaré impulsando esa conversación siendo un mejor yo todos los días".