La actriz Candela Peña, de 47 años, semanas después de confirmar y denunciar que estaba sufriendo acoso a través de internet, relata a través de las redes un nuevo episodio, en esta ocasión, de acoso sexual a pie de calle.

Irene Díaz

Las redes sociales se han convertido en el canal perfecto para reivindicar y dar visibilidad al acoso que muchas mujeres sufren a pie de calle, así como las experiencias más complicadas que aún siguen aconteciendo en el día a día de las mujeres. La lucha incansable por la igualdad es constante y casos de acoso sexual como el que ha relatado Candela Peña siguen sucediendo desgraciadamente en nuestra sociedad.

A través de Instagram la actriz Candela Peña afirma que ha denunciado por haber sufrido acoso en la calle y aprovecha su influencia en redes para relatar los hechos que sucedieron a plena luz del día el pasado 27 de junio cuando un hombre comenzó a perseguirla y a masturbarse frente a ella.

Semanas después de mostrar y confirmar a través de redes de ser víctima de acoso en las redes y denunciara las amenazas que ha sufrido en las últimas semanas a través del ciberespacio, un nuevo episodio se abalanza sobre ella, en esta ocasión, de acoso sexual en plena calle.

Los sucesos se dieron el pasado 27 de junio, "a pleno sol... Domingo, 15:30 horas del medio día…En un principio nada que temer…", comenzó su relato. "Pues estoy volviendo a casa y después de tener que llamar al 112 y gracias a que me han acompañado dos ciclistas venezolanos… Tras perseguirme un hombre robusto de 1,80, camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro, y tras girarme en varias ocasiones, me ha esperado a mi vuelta entre matojos masturbándose", proseguía la actriz de 47 años.

Continuó explicando que "lo terrible es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria…Si no es por los chicos en bici…No sé", reflexionaba. "Y la del 112 diciéndome que no era concreta…Correr por senderos de bicis que van a dar a la Casa de Campo…¿Esto cómo se llama? Malas Personas", cerró con letras mayúsculas recalcando su miedo y enfado por lo sucedido, y agradecida a los que le ayudaron.

El relato de Candela Peña es uno de los cientos de casos que se suceden en nuestra sociedad y que muchas mujeres sufren o han sufrido en algún momento de su vida. Dar visibilidad y no tener miedo a pedir ayuda es el primer paso para terminar con estas experiencias tan terribles para luchar por un mundo de paz y tranquilidad. ¡NO al acoso!