La hija pequeña de Estefanía y una de las nietas más desconocidas de Grace Kelly se ha convertido, involuntariamente, es una 'it girl' con decenas de miles de seguidores en las redes, pendientes de sus imágenes.

Clara Hernández

Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco y Jean Raymond Gottlieb, va camino de convertirse en una 'trend-setter' incontestable, tal vez sin proponérselo. A sus 23 años, la que ha sido hasta ahora una de las nietas más desconocidas de Grace Kelly y el príncipe Rainiero arrastra una corte de 80.000 seguidores en Instagram que viven pendientes de sus estilismos, su belleza y su gran parecido físico a su abuela hollywoodiense. De hecho, su última publicación, en la que posa en una butaca de mimbre, entre flores y con la melena suelta y ondulada, ha conmocionado a sus followers por su gran similitud física con Grace Kelly, considerada por muchos como uno de los rostros más bellos del planeta.

Fue aproximadamente a la misma edad que tiene ahora Camille Gottlieb cuando su abuela protagonizó algunas de sus primeras películas, las exitosas 'Solo ante el peligro' (1951), junto a Gary Cooper, 'Mogambo' (1952, con Clark Gable y Ava Gardner) o 'La ventana indiscreta', que protagonizó junto a James Stewart en 1954, justo antes de convertirse en musa indiscutible de Alfred Hitchcock. Y es en los fotogramas de esos largometrajes en los que se puede comprobar que, probablemente, Camille sea la nieta que más parecido físico guarda con Grace Kelly.

Con mirada dulce, cejas y nariz rectas y labios carnosos, son muchos los usuarios que han coincido en subrayar la gran belleza de la joven "como la su madre (Estefanía de Mónico) y la de su abuela".

"Impresionante, es Grace Kelly", "Igual que su abuela, Grace", "espectacular", son algunos de los comentarios que ha inspirado esta última fotografía en la que se luce una camisa azul noche, joyas sencillas (entre ellas, varias sortijas) y un fondo de globos de colores.

Hace ya tiempo que Camille —que se dedica a gestionar la ONG Be Safe Mónaco, organización que fundó en 2017 junto a unas amigas— mostró su influencia digital. Son muchos los medios que recogieron el gran cambio físico que había experimentado la pequeña, convertida ya en una joven de posados cada vez más perfectos y una figura que se estilizaba a medida que crecía.

"He perdido 14 kilos", confesó hace ya un par de años, cuando muchos de sus followers subrayaron el cambio de su cuerpo, alegando que la pérdida de peso se había debido a un "problema de salud". Entonces, la hermana de Pauline Ducruet se propuso hacer más ejercicio y "comer más equilibrado".

Además de estar al frente de Be Safe Mónaco, sabemos que estudió Comunicación en Niza y ayudó a su tío Alberto con algunas tareas relacionadas con el principado. También, que se lleva muy bien con sus hermanos y que que no cambiaría a su familia por nada del mundo: "Mis padres no estuvieron juntos mucho tiempo pero siempre me han dicho: "Fuiste deseada y somos felices de que estés con nosotros". Soy muy afortunada", ha declarado en alguna ocasión Camille.

Mira las mejores imágenes de Camille Gottlieb: