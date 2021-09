Camila Cabello, fiel defensora de la salud mental, se confiesa: "La pandemia me salvó"

La cantante y actriz ha revelado que estaba al borde del colapso. Según ha explicado, el parón obligado provocado por la pandemia le ayudó a desconectar.

María Viéitez

Camila Cabello ha demostrado en numerosas ocasiones que se siente completamente libre y cómoda hablando de su salud mental. Entre otras cosas, la cantante ha hablado más de una vez sobre lo perjudiciales que las redes sociales pueden ser para la autoestima de los usuarios, y ha hecho referencia a las oleadas de comentarios de odio que recibe por mostrar su cuerpo.

En los últimos días, Cabello ha vuelto a abordar el tema de la salud mental, pero esta vez para hablar de algo distinto: la artista ha confesado que necesitaba una pausa en su trabajo

Camila ha hablado recientemente con Hunger Magazine sobre su éxito, su carrera y las dificultades que ambos traen consigo. La cantante de 24 años ha confesado se sentía "quemada" durante los meses previos a la pandemia y que, por esa razón, el parón provocado por la Covid-19 le supuso un respiro.

La intérprete de 'Don't Go Yet' ha explicado que en el momento en que empezó la pandemia, comenzó un periodo de reflexión en el que pudo meditar sobre el estilo de vida que había llevado hasta ese momento y cómo quería vivirla a partir de entonces. Haciéndose un autoexamen, Cabello llegó a la conclusión de que necesitaba priorizar su salud mental y su bienestar, algo que no había hecho anteriormente.

"Me permitió recalibrar y reflexionar sobre lo que me hace feliz y lo que es importante para mí", dijo la actriz protagonista de la nueva película de 'Cenicienta'. Y continuó: "Creo que estaba agotada. Y siento que esa pausa necesaria y forzada me permitió ver la vida de manera diferente. Siento que me salvó en muchos sentidos".

En otras ocasiones, Cabello ha hablado sobre su trastorno de ansiedad y el TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) que padece. Sobre este tema, dijo que se trata de un "flujo y reflujo constante" y que, por ello, necesita trabajar de forma constante con su terapeuta. "Tengo la suerte de elegir a qué digo sí y a qué no. Eso es lo realmente importante para mí. Si [algo] está afectando a mi salud mental de forma negativa, diré que no y lo haré de otra manera", explicó.

El tema de la salud mental no es baladí para Cabello. De hecho, en una de las canciones incluidas en su último álbum, ‘Familia’, la cantante habla sobre su lucha contra su trastorno de ansiedad. "Sabes, hay una canción en la que hablo de mi salud mental y de la ansiedad sin decir [específicamente] que es sobre eso", dijo, "pero hablo de cómo veo y siento la ansiedad en mi cuerpo y en mi mente".

La pandemia no ha sido lo único sobre lo que la Camila ha reflexionado durante la pandemia. Además, le ha dedicado tiempo a pensar sobre su relación con Shawn Méndez. "Siento que el público y los medios de comunicación casi podrían haberse convertido en una tercera persona en nuestra relación", dijo la cantante. "Pero al final no ha sido un problema para nosotros porque Shawn y yo ni siquiera miramos las redes sociales. Aunque sabemos que está ahí, es casi como si no existiera", aseguró.

Cabello explicó que es precisamente eso, la intención de evitar que los medios de comunicación interfieran en su relación, el motivo por el que viven entre Miami o Toronto, porque hay menos paparazzi que en Los Ángeles.