Caitlyn Jenner confirma que tiene un nuevo nieto en camino

En medio de los rumores que aseguran que Kylie Jenner está esperando a su segundo bebé, Caitlyn Jenner ha confesado que, efectivamente, pronto serán uno más en la familia.

María Viéitez

Caitlyn Jenner acaba de hacer una importante revelación que confirmaría que los rumores de los que todo el mundo habla son ciertos. Durante una campaña electoral celebrada en una juguetería en el estado de California, Estados Unidos, la exdeportista de élite ha confirmado que está esperando un nuevo nieto.

Actualmente, Caitlyn se postula para sustituir al actual gobernador de Quincy, una población en California hasta ahora liderada por Gavin Newton, del partido demócrata.

Llevamos un par de semanas escuchando rumores sobre la posibilidad de que Kylie Jenner esté embarazada de nuevo. Sus seguidores avalan la teoría basándose en sus 'outfits’'más recientes, las fotos que publica en su perfil de Instagram o, incluso, la frecuencia con la que se cambia de manicura (algunos tipos de manicura y los productos tóxicos que se emplean pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés).

Casi pareció que esta revelación se le escapó a Caitlyn de la boca. "Dieciocho nietos. Sigo diciéndoles a las chicas que quiero llegar a los 30. Treinta nietos. Es un número redondo. El otro día me enteré de que tengo otro en el horno. Sí, lo descubrí el otro día. Son 19, así que sólo nos quedan 10", dijo entre risas.

La medallista de oro olímpica tiene seis hijos biológicos: Kylie, Kendall, Brody, Brandon, Cassandra y Burt. Además, tiene cuatro hijastros con Kris Jenner: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Y aunque no reveló cuál de ellos está esperando un nuevo bebé, todo apunta a que se trata de la más pequeña de sus hijas, Kylie.

La empresaria e 'influencer'de 24 años ya tiene una hija, Stormi, de 3 años, con el rapero Travis Scott. La pareja ha roto y se ha reconciliado en numerosas ocasiones y, lo cierto, es que no se sabe mucho de su relación, pero lo que es cierto es que la pequeña de las Jenner siempre se ha mostrado muy emocionada y abierta con la idea de darle un hermano a Stormi.

En una entrevista que concedió el año pasado a 'Harper's Bazaar', la multimillonaria dijo que su entorno le recuerda con frecuencia lo maravilloso que sería tener otro bebé: "Definitivamente siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan", dijo entre risas. Sin embargo, continuó: "El embarazo no es una broma, es algo serio y es duro", añadió. "Todavía no estoy preparada para eso".

Kylie no se ha pronunciado todavía sobre lo cierto de estos rumores y, por supuesto, no ha dado ninguna pista concluyente en sus redes sociales. Lo que sí tenemos claro es que, si quiere ocultar que está embarazada durante los nueve meses de gestación, lo logrará con éxito. Ya lo hizo en una ocasión y quién sabe si lo estará haciendo de nuevo.