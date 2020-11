C.Tangana está superando todos los récords en España con su último tema 'Tú me dejaste de Querer' junto al Niño de Elche y La Húngara.

Todo lo que canta C. Tangana (ahora conocido como El Madrileño) se convierte en éxito. Canciones como 'Booty', 'Mala Mujer', o 'Antes de Morirme', lo han coronado en la industria musical, pero ninguno de esos temas ha coseguido lo que su nueva canción 'Tú me dejaste de querer'. En tan solo 24 horas ha logrado más de 1.631.995 en Spotify España, rompiendo así el récord que ostentaba Bad Bunny con 'Dakiti' que superó los 1.153.809.

El nuevo éxito que mezcla varios géneros gracias a la voz inconfundible de La Húngara y el arte del Niño de Elche se ha convertido en el tema favorito del momento. No hay sitio que se pueda resistir a ese ritmo bachatoso que ha incluido y con el qué consigue que el tema sea tan pegadizo.

Ya lo advertía el propio cantante "se trata de unas de las canciones más importantes de micarrera". Y vaya que lo ha sido. Con un estribillo pegadizo, una melodía que se graba en la cabeza, el cantar de Sonia María Priego Bárbara, La Húngara, la fórmula estaba servida, tenía la gloria asegurada. La canción no solo ha conseguido romper récord en Spotify, también acumula más de 8 millones de visualizaciones en YouTube, plataforma que ubica el vídeo musical como el número uno en su sección de tendencias.

A día de hoy y a nivel mundial, "Tú Me Dejaste De Querer" se encuentra en el puesto #31 del Top 50 Global de Spotify por encima de temas de Miley Cyrus o Jason Derulo.

Este nuevo tema de C.Tangana habla del desamor, de una relación rota, del dolor de aceptar que te han dejado de querer, las frases melancólicas, y los pequeños guiños hacia su vida personal, hacen creer que el cantante otra vez ha hecho referencia a la relación que mantuvo con Rosalía.

De la mano de su productor, el catalán Alizzz, ambos artistas han fusionado la bachata, rumba, flamenco y hay quien dirá que hasta un poco de reguetón, en lo que ellos han denominado como una "rumbacha".

🔴🔥 RECORD HISTÓRICO 🔥🔴 #TuMeDejasteDeQuerer rompe todos los records existentes y marca 1.6M de reproducciones en España en su primer día



Ademas, @c_tangana entra por primera vez en el Top 50 Global (#31)



INCREÍBLE 🤯



@c_tangana, @lahungarasonia, @ElcheNinode pic.twitter.com/83xGRPYTPa — Spotify Spain Update (@SpainSpotify) November 7, 2020

Si eres asidua de las redes sociales es practicamente imposible que no hayas caído ya en las redes de este mega éxito. Aparece en todos lados, no hay storie de influencer de moda que no haya utilizado este tema de canción de fondo. YouTube te lo recomienda, y si escribes 'Tú me dejaste de querer' Google arroja 5,010,000 resultados en apenas 0.55 segundos.